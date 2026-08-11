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NFRX: Harrison Street Infrastructure Active ETF

26.72 USD 0.13 (0.49%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс NFRX за сегодня изменился на 0.49%. При этом минимальная цена на торгах достигала 26.72, а максимальная — 26.72.

Следите за динамикой Harrison Street Infrastructure Active ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций NFRX сегодня?

Harrison Street Infrastructure Active ETF (NFRX) сегодня оценивается на уровне 26.72. Инструмент торгуется в пределах 26.72 - 26.72, вчерашнее закрытие составило 26.59, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике NFRX в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Harrison Street Infrastructure Active ETF?

Harrison Street Infrastructure Active ETF в настоящее время оценивается в 26.72. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 6.58% и USD. Отслеживайте движения NFRX на графике в реальном времени.

Как купить акции NFRX?

Вы можете купить акции Harrison Street Infrastructure Active ETF (NFRX) по текущей цене 26.72. Ордера обычно размещаются около 26.72 или 27.02, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения NFRX на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции NFRX?

Инвестирование в Harrison Street Infrastructure Active ETF предполагает учет годового диапазона 25.00 - 27.81 и текущей цены 26.72. Многие сравнивают 0.75% и 6.88% перед размещением ордеров на 26.72 или 27.02. Изучайте ежедневные изменения цены NFRX на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Harrison Street Infrastructure Active ETF?

Самая высокая цена Harrison Street Infrastructure Active ETF (NFRX) за последний год составила 27.81. Акции заметно колебались в пределах 25.00 - 27.81, сравнение с 26.59 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Harrison Street Infrastructure Active ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Harrison Street Infrastructure Active ETF?

Самая низкая цена Harrison Street Infrastructure Active ETF (NFRX) за год составила 25.00. Сравнение с текущими 26.72 и 25.00 - 27.81 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения NFRX во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций NFRX?

В прошлом Harrison Street Infrastructure Active ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 26.59 и 6.58% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
26.72 26.72
Годовой диапазон
25.00 27.81
Предыдущее закрытие
26.59
Open
26.72
Bid
26.72
Ask
27.02
Low
26.72
High
26.72
Объем
1
Дневное изменение
0.49%
Месячное изменение
0.75%
6-месячное изменение
6.88%
Годовое изменение
6.58%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%