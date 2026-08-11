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NFRX: Harrison Street Infrastructure Active ETF
Курс NFRX за сегодня изменился на 0.49%. При этом минимальная цена на торгах достигала 26.72, а максимальная — 26.72.
Следите за динамикой Harrison Street Infrastructure Active ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций NFRX сегодня?
Harrison Street Infrastructure Active ETF (NFRX) сегодня оценивается на уровне 26.72. Инструмент торгуется в пределах 26.72 - 26.72, вчерашнее закрытие составило 26.59, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике NFRX в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Harrison Street Infrastructure Active ETF?
Harrison Street Infrastructure Active ETF в настоящее время оценивается в 26.72. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 6.58% и USD. Отслеживайте движения NFRX на графике в реальном времени.
Как купить акции NFRX?
Вы можете купить акции Harrison Street Infrastructure Active ETF (NFRX) по текущей цене 26.72. Ордера обычно размещаются около 26.72 или 27.02, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения NFRX на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции NFRX?
Инвестирование в Harrison Street Infrastructure Active ETF предполагает учет годового диапазона 25.00 - 27.81 и текущей цены 26.72. Многие сравнивают 0.75% и 6.88% перед размещением ордеров на 26.72 или 27.02. Изучайте ежедневные изменения цены NFRX на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Harrison Street Infrastructure Active ETF?
Самая высокая цена Harrison Street Infrastructure Active ETF (NFRX) за последний год составила 27.81. Акции заметно колебались в пределах 25.00 - 27.81, сравнение с 26.59 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Harrison Street Infrastructure Active ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Harrison Street Infrastructure Active ETF?
Самая низкая цена Harrison Street Infrastructure Active ETF (NFRX) за год составила 25.00. Сравнение с текущими 26.72 и 25.00 - 27.81 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения NFRX во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций NFRX?
В прошлом Harrison Street Infrastructure Active ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 26.59 и 6.58% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 26.59
- Open
- 26.72
- Bid
- 26.72
- Ask
- 27.02
- Low
- 26.72
- High
- 26.72
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- 0.49%
- Месячное изменение
- 0.75%
- 6-месячное изменение
- 6.88%
- Годовое изменение
- 6.58%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%