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NFRX: Harrison Street Infrastructure Active ETF

26.72 USD 0.13 (0.49%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日NFRX汇率已更改0.49%。当日，交易品种以低点26.72和高点26.72进行交易。

关注Harrison Street Infrastructure Active ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
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  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

NFRX股票今天的价格是多少？

Harrison Street Infrastructure Active ETF股票今天的定价为26.72。它在26.72 - 26.72范围内交易，昨天的收盘价为26.59，交易量达到1。NFRX的实时价格图表显示了这些更新。

Harrison Street Infrastructure Active ETF股票是否支付股息？

Harrison Street Infrastructure Active ETF目前的价值为26.72。股息政策取决于公司，而投资者也会关注6.58%和USD。实时查看图表以跟踪NFRX走势。

如何购买NFRX股票？

您可以以26.72的当前价格购买Harrison Street Infrastructure Active ETF股票。订单通常设置在26.72或27.02附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注NFRX的实时图表更新。

如何投资NFRX股票？

投资Harrison Street Infrastructure Active ETF需要考虑年度范围25.00 - 27.81和当前价格26.72。许多人在以26.72或27.02下订单之前，会比较0.75%和。实时查看NFRX价格图表，了解每日变化。

Harrison Street Infrastructure Active ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Harrison Street Infrastructure Active ETF的最高价格是27.81。在25.00 - 27.81内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Harrison Street Infrastructure Active ETF的绩效。

Harrison Street Infrastructure Active ETF股票的最低价格是多少？

Harrison Street Infrastructure Active ETF（NFRX）的最低价格为25.00。将其与当前的26.72和25.00 - 27.81进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NFRX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

NFRX股票是什么时候拆分的？

Harrison Street Infrastructure Active ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、26.59和6.58%中可见。

日范围
26.72 26.72
年范围
25.00 27.81
前一天收盘价
26.59
开盘价
26.72
卖价
26.72
买价
27.02
最低价
26.72
最高价
26.72
交易量
1
日变化
0.49%
月变化
0.75%
6个月变化
6.88%
年变化
6.58%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%