NFRX: Harrison Street Infrastructure Active ETF
今日NFRX汇率已更改0.49%。当日，交易品种以低点26.72和高点26.72进行交易。
关注Harrison Street Infrastructure Active ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
NFRX股票今天的价格是多少？
Harrison Street Infrastructure Active ETF股票今天的定价为26.72。它在26.72 - 26.72范围内交易，昨天的收盘价为26.59，交易量达到1。NFRX的实时价格图表显示了这些更新。
Harrison Street Infrastructure Active ETF股票是否支付股息？
Harrison Street Infrastructure Active ETF目前的价值为26.72。股息政策取决于公司，而投资者也会关注6.58%和USD。实时查看图表以跟踪NFRX走势。
如何购买NFRX股票？
您可以以26.72的当前价格购买Harrison Street Infrastructure Active ETF股票。订单通常设置在26.72或27.02附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注NFRX的实时图表更新。
如何投资NFRX股票？
投资Harrison Street Infrastructure Active ETF需要考虑年度范围25.00 - 27.81和当前价格26.72。许多人在以26.72或27.02下订单之前，会比较0.75%和。实时查看NFRX价格图表，了解每日变化。
Harrison Street Infrastructure Active ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Harrison Street Infrastructure Active ETF的最高价格是27.81。在25.00 - 27.81内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Harrison Street Infrastructure Active ETF的绩效。
Harrison Street Infrastructure Active ETF股票的最低价格是多少？
Harrison Street Infrastructure Active ETF（NFRX）的最低价格为25.00。将其与当前的26.72和25.00 - 27.81进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NFRX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
NFRX股票是什么时候拆分的？
Harrison Street Infrastructure Active ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、26.59和6.58%中可见。
- 前一天收盘价
- 26.59
- 开盘价
- 26.72
- 卖价
- 26.72
- 买价
- 27.02
- 最低价
- 26.72
- 最高价
- 26.72
- 交易量
- 1
- 日变化
- 0.49%
- 月变化
- 0.75%
- 6个月变化
- 6.88%
- 年变化
- 6.58%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%