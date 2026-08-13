NFRX股票今天的价格是多少？ Harrison Street Infrastructure Active ETF股票今天的定价为26.72。它在26.72 - 26.72范围内交易，昨天的收盘价为26.59，交易量达到1。NFRX的实时价格图表显示了这些更新。

Harrison Street Infrastructure Active ETF股票是否支付股息？ Harrison Street Infrastructure Active ETF目前的价值为26.72。股息政策取决于公司，而投资者也会关注6.58%和USD。实时查看图表以跟踪NFRX走势。

如何购买NFRX股票？ 您可以以26.72的当前价格购买Harrison Street Infrastructure Active ETF股票。订单通常设置在26.72或27.02附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注NFRX的实时图表更新。

如何投资NFRX股票？ 投资Harrison Street Infrastructure Active ETF需要考虑年度范围25.00 - 27.81和当前价格26.72。许多人在以26.72或27.02下订单之前，会比较0.75%和。实时查看NFRX价格图表，了解每日变化。

Harrison Street Infrastructure Active ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Harrison Street Infrastructure Active ETF的最高价格是27.81。在25.00 - 27.81内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Harrison Street Infrastructure Active ETF的绩效。

Harrison Street Infrastructure Active ETF股票的最低价格是多少？ Harrison Street Infrastructure Active ETF（NFRX）的最低价格为25.00。将其与当前的26.72和25.00 - 27.81进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NFRX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。