Курс NFLY за сегодня изменился на 1.71%. При этом минимальная цена на торгах достигала 7.57, а максимальная — 7.74.

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