NFLY: Tidal ETF Trust II YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF
今日NFLY汇率已更改-1.03%。当日，交易品种以低点7.65和高点7.75进行交易。
关注Tidal ETF Trust II YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
NFLY股票今天的价格是多少？
Tidal ETF Trust II YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF股票今天的定价为7.66。它在7.65 - 7.75范围内交易，昨天的收盘价为7.74，交易量达到51。NFLY的实时价格图表显示了这些更新。
Tidal ETF Trust II YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF股票是否支付股息？
Tidal ETF Trust II YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF目前的价值为7.66。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-22.63%和USD。实时查看图表以跟踪NFLY走势。
如何购买NFLY股票？
您可以以7.66的当前价格购买Tidal ETF Trust II YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF股票。订单通常设置在7.66或7.96附近，而51和-1.16%显示市场活动。立即关注NFLY的实时图表更新。
如何投资NFLY股票？
投资Tidal ETF Trust II YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF需要考虑年度范围7.00 - 12.00和当前价格7.66。许多人在以7.66或7.96下订单之前，会比较1.73%和。实时查看NFLY价格图表，了解每日变化。
Tidal ETF Trust II YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Tidal ETF Trust II YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF的最高价格是12.00。在7.00 - 12.00内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Tidal ETF Trust II YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF的绩效。
Tidal ETF Trust II YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF股票的最低价格是多少？
Tidal ETF Trust II YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF（NFLY）的最低价格为7.00。将其与当前的7.66和7.00 - 12.00进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NFLY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
NFLY股票是什么时候拆分的？
Tidal ETF Trust II YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、7.74和-22.63%中可见。
- 前一天收盘价
- 7.74
- 开盘价
- 7.75
- 卖价
- 7.66
- 买价
- 7.96
- 最低价
- 7.65
- 最高价
- 7.75
- 交易量
- 51
- 日变化
- -1.03%
- 月变化
- 1.73%
- 6个月变化
- -34.42%
- 年变化
- -22.63%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%