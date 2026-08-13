NFLY股票今天的价格是多少？ Tidal ETF Trust II YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF股票今天的定价为7.66。它在7.65 - 7.75范围内交易，昨天的收盘价为7.74，交易量达到51。NFLY的实时价格图表显示了这些更新。

Tidal ETF Trust II YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF股票是否支付股息？ Tidal ETF Trust II YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF目前的价值为7.66。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-22.63%和USD。实时查看图表以跟踪NFLY走势。

如何购买NFLY股票？ 您可以以7.66的当前价格购买Tidal ETF Trust II YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF股票。订单通常设置在7.66或7.96附近，而51和-1.16%显示市场活动。立即关注NFLY的实时图表更新。

如何投资NFLY股票？ 投资Tidal ETF Trust II YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF需要考虑年度范围7.00 - 12.00和当前价格7.66。许多人在以7.66或7.96下订单之前，会比较1.73%和。实时查看NFLY价格图表，了解每日变化。

Tidal ETF Trust II YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Tidal ETF Trust II YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF的最高价格是12.00。在7.00 - 12.00内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Tidal ETF Trust II YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF的绩效。

Tidal ETF Trust II YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF股票的最低价格是多少？ Tidal ETF Trust II YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF（NFLY）的最低价格为7.00。将其与当前的7.66和7.00 - 12.00进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NFLY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。