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NFLY: Tidal ETF Trust II YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF

7.66 USD 0.08 (1.03%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日NFLY汇率已更改-1.03%。当日，交易品种以低点7.65和高点7.75进行交易。

关注Tidal ETF Trust II YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
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  • D1
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常见问题解答

NFLY股票今天的价格是多少？

Tidal ETF Trust II YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF股票今天的定价为7.66。它在7.65 - 7.75范围内交易，昨天的收盘价为7.74，交易量达到51。NFLY的实时价格图表显示了这些更新。

Tidal ETF Trust II YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF股票是否支付股息？

Tidal ETF Trust II YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF目前的价值为7.66。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-22.63%和USD。实时查看图表以跟踪NFLY走势。

如何购买NFLY股票？

您可以以7.66的当前价格购买Tidal ETF Trust II YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF股票。订单通常设置在7.66或7.96附近，而51和-1.16%显示市场活动。立即关注NFLY的实时图表更新。

如何投资NFLY股票？

投资Tidal ETF Trust II YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF需要考虑年度范围7.00 - 12.00和当前价格7.66。许多人在以7.66或7.96下订单之前，会比较1.73%和。实时查看NFLY价格图表，了解每日变化。

Tidal ETF Trust II YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Tidal ETF Trust II YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF的最高价格是12.00。在7.00 - 12.00内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Tidal ETF Trust II YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF的绩效。

Tidal ETF Trust II YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF股票的最低价格是多少？

Tidal ETF Trust II YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF（NFLY）的最低价格为7.00。将其与当前的7.66和7.00 - 12.00进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NFLY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

NFLY股票是什么时候拆分的？

Tidal ETF Trust II YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、7.74和-22.63%中可见。

日范围
7.65 7.75
年范围
7.00 12.00
前一天收盘价
7.74
开盘价
7.75
卖价
7.66
买价
7.96
最低价
7.65
最高价
7.75
交易量
51
日变化
-1.03%
月变化
1.73%
6个月变化
-34.42%
年变化
-22.63%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%