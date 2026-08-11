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NFEB: Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - February
Курс NFEB за сегодня изменился на 0.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 30.58, а максимальная — 30.63.
Следите за динамикой Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - February. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций NFEB сегодня?
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - February (NFEB) сегодня оценивается на уровне 30.58. Инструмент торгуется в пределах 30.58 - 30.63, вчерашнее закрытие составило 30.55, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике NFEB в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - February?
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - February в настоящее время оценивается в 30.58. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 9.35% и USD. Отслеживайте движения NFEB на графике в реальном времени.
Как купить акции NFEB?
Вы можете купить акции Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - February (NFEB) по текущей цене 30.58. Ордера обычно размещаются около 30.58 или 30.88, тогда как 2 и -0.16% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения NFEB на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции NFEB?
Инвестирование в Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - February предполагает учет годового диапазона 26.87 - 30.63 и текущей цены 30.58. Многие сравнивают 1.49% и 8.59% перед размещением ордеров на 30.58 или 30.88. Изучайте ежедневные изменения цены NFEB на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - February?
Самая высокая цена Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - February (NFEB) за последний год составила 30.63. Акции заметно колебались в пределах 26.87 - 30.63, сравнение с 30.55 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - February на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - February?
Самая низкая цена Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - February (NFEB) за год составила 26.87. Сравнение с текущими 30.58 и 26.87 - 30.63 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения NFEB во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций NFEB?
В прошлом Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - February проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 30.55 и 9.35% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 30.55
- Open
- 30.63
- Bid
- 30.58
- Ask
- 30.88
- Low
- 30.58
- High
- 30.63
- Объем
- 2
- Дневное изменение
- 0.10%
- Месячное изменение
- 1.49%
- 6-месячное изменение
- 8.59%
- Годовое изменение
- 9.35%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%