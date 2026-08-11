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NFEB: Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - February

30.58 USD 0.03 (0.10%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс NFEB за сегодня изменился на 0.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 30.58, а максимальная — 30.63.

Следите за динамикой Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - February. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций NFEB сегодня?

Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - February (NFEB) сегодня оценивается на уровне 30.58. Инструмент торгуется в пределах 30.58 - 30.63, вчерашнее закрытие составило 30.55, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике NFEB в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - February?

Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - February в настоящее время оценивается в 30.58. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 9.35% и USD. Отслеживайте движения NFEB на графике в реальном времени.

Как купить акции NFEB?

Вы можете купить акции Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - February (NFEB) по текущей цене 30.58. Ордера обычно размещаются около 30.58 или 30.88, тогда как 2 и -0.16% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения NFEB на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции NFEB?

Инвестирование в Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - February предполагает учет годового диапазона 26.87 - 30.63 и текущей цены 30.58. Многие сравнивают 1.49% и 8.59% перед размещением ордеров на 30.58 или 30.88. Изучайте ежедневные изменения цены NFEB на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - February?

Самая высокая цена Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - February (NFEB) за последний год составила 30.63. Акции заметно колебались в пределах 26.87 - 30.63, сравнение с 30.55 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - February на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - February?

Самая низкая цена Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - February (NFEB) за год составила 26.87. Сравнение с текущими 30.58 и 26.87 - 30.63 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения NFEB во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций NFEB?

В прошлом Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - February проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 30.55 и 9.35% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
30.58 30.63
Годовой диапазон
26.87 30.63
Предыдущее закрытие
30.55
Open
30.63
Bid
30.58
Ask
30.88
Low
30.58
High
30.63
Объем
2
Дневное изменение
0.10%
Месячное изменение
1.49%
6-месячное изменение
8.59%
Годовое изменение
9.35%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%