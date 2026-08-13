NFEB股票今天的价格是多少？ Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - February股票今天的定价为30.60。它在30.60 - 30.60范围内交易，昨天的收盘价为30.58，交易量达到2。NFEB的实时价格图表显示了这些更新。

Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - February股票是否支付股息？ Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - February目前的价值为30.60。股息政策取决于公司，而投资者也会关注9.42%和USD。实时查看图表以跟踪NFEB走势。

如何购买NFEB股票？ 您可以以30.60的当前价格购买Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - February股票。订单通常设置在30.60或30.90附近，而2和0.00%显示市场活动。立即关注NFEB的实时图表更新。

如何投资NFEB股票？ 投资Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - February需要考虑年度范围26.87 - 30.63和当前价格30.60。许多人在以30.60或30.90下订单之前，会比较1.56%和。实时查看NFEB价格图表，了解每日变化。

Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - February股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - February的最高价格是30.63。在26.87 - 30.63内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - February的绩效。

Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - February股票的最低价格是多少？ Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - February（NFEB）的最低价格为26.87。将其与当前的30.60和26.87 - 30.63进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NFEB在图表上的实时走势以获取更多详细信息。