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NFEB: Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - February

30.60 USD 0.02 (0.07%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日NFEB汇率已更改0.07%。当日，交易品种以低点30.60和高点30.60进行交易。

关注Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - February动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

NFEB股票今天的价格是多少？

Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - February股票今天的定价为30.60。它在30.60 - 30.60范围内交易，昨天的收盘价为30.58，交易量达到2。NFEB的实时价格图表显示了这些更新。

Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - February股票是否支付股息？

Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - February目前的价值为30.60。股息政策取决于公司，而投资者也会关注9.42%和USD。实时查看图表以跟踪NFEB走势。

如何购买NFEB股票？

您可以以30.60的当前价格购买Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - February股票。订单通常设置在30.60或30.90附近，而2和0.00%显示市场活动。立即关注NFEB的实时图表更新。

如何投资NFEB股票？

投资Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - February需要考虑年度范围26.87 - 30.63和当前价格30.60。许多人在以30.60或30.90下订单之前，会比较1.56%和。实时查看NFEB价格图表，了解每日变化。

Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - February股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - February的最高价格是30.63。在26.87 - 30.63内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - February的绩效。

Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - February股票的最低价格是多少？

Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - February（NFEB）的最低价格为26.87。将其与当前的30.60和26.87 - 30.63进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NFEB在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

NFEB股票是什么时候拆分的？

Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - February历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、30.58和9.42%中可见。

日范围
30.60 30.60
年范围
26.87 30.63
前一天收盘价
30.58
开盘价
30.60
卖价
30.60
买价
30.90
最低价
30.60
最高价
30.60
交易量
2
日变化
0.07%
月变化
1.56%
6个月变化
8.66%
年变化
9.42%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%