NFEB: Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - February
今日NFEB汇率已更改0.07%。当日，交易品种以低点30.60和高点30.60进行交易。
关注Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - February动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
NFEB股票今天的价格是多少？
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - February股票今天的定价为30.60。它在30.60 - 30.60范围内交易，昨天的收盘价为30.58，交易量达到2。NFEB的实时价格图表显示了这些更新。
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - February股票是否支付股息？
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - February目前的价值为30.60。股息政策取决于公司，而投资者也会关注9.42%和USD。实时查看图表以跟踪NFEB走势。
如何购买NFEB股票？
您可以以30.60的当前价格购买Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - February股票。订单通常设置在30.60或30.90附近，而2和0.00%显示市场活动。立即关注NFEB的实时图表更新。
如何投资NFEB股票？
投资Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - February需要考虑年度范围26.87 - 30.63和当前价格30.60。许多人在以30.60或30.90下订单之前，会比较1.56%和。实时查看NFEB价格图表，了解每日变化。
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - February股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - February的最高价格是30.63。在26.87 - 30.63内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - February的绩效。
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - February股票的最低价格是多少？
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - February（NFEB）的最低价格为26.87。将其与当前的30.60和26.87 - 30.63进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NFEB在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
NFEB股票是什么时候拆分的？
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - February历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、30.58和9.42%中可见。
- 前一天收盘价
- 30.58
- 开盘价
- 30.60
- 卖价
- 30.60
- 买价
- 30.90
- 最低价
- 30.60
- 最高价
- 30.60
- 交易量
- 2
- 日变化
- 0.07%
- 月变化
- 1.56%
- 6个月变化
- 8.66%
- 年变化
- 9.42%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%