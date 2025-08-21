- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
NDMO: Nuveen Dynamic Municipal Opportunities Fund Common Shares of Be
Курс NDMO за сегодня изменился на -0.30%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.94, а максимальная — 10.02.
Следите за динамикой Nuveen Dynamic Municipal Opportunities Fund Common Shares of Be. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости NDMO
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций NDMO сегодня?
Nuveen Dynamic Municipal Opportunities Fund Common Shares of Be (NDMO) сегодня оценивается на уровне 9.95. Инструмент торгуется в пределах 9.94 - 10.02, вчерашнее закрытие составило 9.98, а торговый объем достиг 207. Всю динамику можно отследить на ценовом графике NDMO в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Nuveen Dynamic Municipal Opportunities Fund Common Shares of Be?
Nuveen Dynamic Municipal Opportunities Fund Common Shares of Be в настоящее время оценивается в 9.95. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.00% и USD. Отслеживайте движения NDMO на графике в реальном времени.
Как купить акции NDMO?
Вы можете купить акции Nuveen Dynamic Municipal Opportunities Fund Common Shares of Be (NDMO) по текущей цене 9.95. Ордера обычно размещаются около 9.95 или 10.25, тогда как 207 и -0.70% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения NDMO на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции NDMO?
Инвестирование в Nuveen Dynamic Municipal Opportunities Fund Common Shares of Be предполагает учет годового диапазона 9.85 - 10.81 и текущей цены 9.95. Многие сравнивают -0.20% и -6.40% перед размещением ордеров на 9.95 или 10.25. Изучайте ежедневные изменения цены NDMO на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Nuveen Dynamic Municipal Opportunities Fund Common Shares of Be?
Самая высокая цена Nuveen Dynamic Municipal Opportunities Fund Common Shares of Be (NDMO) за последний год составила 10.81. Акции заметно колебались в пределах 9.85 - 10.81, сравнение с 9.98 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Nuveen Dynamic Municipal Opportunities Fund Common Shares of Be на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Nuveen Dynamic Municipal Opportunities Fund Common Shares of Be?
Самая низкая цена Nuveen Dynamic Municipal Opportunities Fund Common Shares of Be (NDMO) за год составила 9.85. Сравнение с текущими 9.95 и 9.85 - 10.81 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения NDMO во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций NDMO?
В прошлом Nuveen Dynamic Municipal Opportunities Fund Common Shares of Be проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 9.98 и 0.00% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 9.98
- Open
- 10.02
- Bid
- 9.95
- Ask
- 10.25
- Low
- 9.94
- High
- 10.02
- Объем
- 207
- Дневное изменение
- -0.30%
- Месячное изменение
- -0.20%
- 6-месячное изменение
- -6.40%
- Годовое изменение
- 0.00%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%