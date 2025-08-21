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NDMO: Nuveen Dynamic Municipal Opportunities Fund Common Shares of Be

9.97 USD 0.02 (0.20%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日NDMO汇率已更改0.20%。当日，交易品种以低点9.93和高点10.00进行交易。

关注Nuveen Dynamic Municipal Opportunities Fund Common Shares of Be动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
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  • H4
  • D1
  • W1
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NDMO新闻

常见问题解答

NDMO股票今天的价格是多少？

Nuveen Dynamic Municipal Opportunities Fund Common Shares of Be股票今天的定价为9.97。它在9.93 - 10.00范围内交易，昨天的收盘价为9.95，交易量达到359。NDMO的实时价格图表显示了这些更新。

Nuveen Dynamic Municipal Opportunities Fund Common Shares of Be股票是否支付股息？

Nuveen Dynamic Municipal Opportunities Fund Common Shares of Be目前的价值为9.97。股息政策取决于公司，而投资者也会关注0.20%和USD。实时查看图表以跟踪NDMO走势。

如何购买NDMO股票？

您可以以9.97的当前价格购买Nuveen Dynamic Municipal Opportunities Fund Common Shares of Be股票。订单通常设置在9.97或10.27附近，而359和-0.20%显示市场活动。立即关注NDMO的实时图表更新。

如何投资NDMO股票？

投资Nuveen Dynamic Municipal Opportunities Fund Common Shares of Be需要考虑年度范围9.85 - 10.81和当前价格9.97。许多人在以9.97或10.27下订单之前，会比较0.00%和。实时查看NDMO价格图表，了解每日变化。

Nuveen Dynamic Municipal Opportunities Fund Common Shares of Be股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Nuveen Dynamic Municipal Opportunities Fund Common Shares of Be的最高价格是10.81。在9.85 - 10.81内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Nuveen Dynamic Municipal Opportunities Fund Common Shares of Be的绩效。

Nuveen Dynamic Municipal Opportunities Fund Common Shares of Be股票的最低价格是多少？

Nuveen Dynamic Municipal Opportunities Fund Common Shares of Be（NDMO）的最低价格为9.85。将其与当前的9.97和9.85 - 10.81进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NDMO在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

NDMO股票是什么时候拆分的？

Nuveen Dynamic Municipal Opportunities Fund Common Shares of Be历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、9.95和0.20%中可见。

日范围
9.93 10.00
年范围
9.85 10.81
前一天收盘价
9.95
开盘价
9.99
卖价
9.97
买价
10.27
最低价
9.93
最高价
10.00
交易量
359
日变化
0.20%
月变化
0.00%
6个月变化
-6.21%
年变化
0.20%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%