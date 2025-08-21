NDMO: Nuveen Dynamic Municipal Opportunities Fund Common Shares of Be
今日NDMO汇率已更改0.20%。当日，交易品种以低点9.93和高点10.00进行交易。
关注Nuveen Dynamic Municipal Opportunities Fund Common Shares of Be动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
NDMO股票今天的价格是多少？
Nuveen Dynamic Municipal Opportunities Fund Common Shares of Be股票今天的定价为9.97。它在9.93 - 10.00范围内交易，昨天的收盘价为9.95，交易量达到359。NDMO的实时价格图表显示了这些更新。
Nuveen Dynamic Municipal Opportunities Fund Common Shares of Be股票是否支付股息？
Nuveen Dynamic Municipal Opportunities Fund Common Shares of Be目前的价值为9.97。股息政策取决于公司，而投资者也会关注0.20%和USD。实时查看图表以跟踪NDMO走势。
如何购买NDMO股票？
您可以以9.97的当前价格购买Nuveen Dynamic Municipal Opportunities Fund Common Shares of Be股票。订单通常设置在9.97或10.27附近，而359和-0.20%显示市场活动。立即关注NDMO的实时图表更新。
如何投资NDMO股票？
投资Nuveen Dynamic Municipal Opportunities Fund Common Shares of Be需要考虑年度范围9.85 - 10.81和当前价格9.97。许多人在以9.97或10.27下订单之前，会比较0.00%和。实时查看NDMO价格图表，了解每日变化。
Nuveen Dynamic Municipal Opportunities Fund Common Shares of Be股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Nuveen Dynamic Municipal Opportunities Fund Common Shares of Be的最高价格是10.81。在9.85 - 10.81内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Nuveen Dynamic Municipal Opportunities Fund Common Shares of Be的绩效。
Nuveen Dynamic Municipal Opportunities Fund Common Shares of Be股票的最低价格是多少？
Nuveen Dynamic Municipal Opportunities Fund Common Shares of Be（NDMO）的最低价格为9.85。将其与当前的9.97和9.85 - 10.81进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NDMO在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
NDMO股票是什么时候拆分的？
Nuveen Dynamic Municipal Opportunities Fund Common Shares of Be历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、9.95和0.20%中可见。
- 前一天收盘价
- 9.95
- 开盘价
- 9.99
- 卖价
- 9.97
- 买价
- 10.27
- 最低价
- 9.93
- 最高价
- 10.00
- 交易量
- 359
- 日变化
- 0.20%
- 月变化
- 0.00%
- 6个月变化
- -6.21%
- 年变化
- 0.20%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%