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NDEC: Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - December
Курс NDEC за сегодня изменился на 0.17%. При этом минимальная цена на торгах достигала 30.31, а максимальная — 30.34.
Следите за динамикой Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - December. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций NDEC сегодня?
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - December (NDEC) сегодня оценивается на уровне 30.33. Инструмент торгуется в пределах 30.31 - 30.34, вчерашнее закрытие составило 30.28, а торговый объем достиг 17. Всю динамику можно отследить на ценовом графике NDEC в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - December?
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - December в настоящее время оценивается в 30.33. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 10.09% и USD. Отслеживайте движения NDEC на графике в реальном времени.
Как купить акции NDEC?
Вы можете купить акции Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - December (NDEC) по текущей цене 30.33. Ордера обычно размещаются около 30.33 или 30.63, тогда как 17 и 0.03% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения NDEC на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции NDEC?
Инвестирование в Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - December предполагает учет годового диапазона 26.34 - 30.34 и текущей цены 30.33. Многие сравнивают 1.51% и 10.05% перед размещением ордеров на 30.33 или 30.63. Изучайте ежедневные изменения цены NDEC на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - December?
Самая высокая цена Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - December (NDEC) за последний год составила 30.34. Акции заметно колебались в пределах 26.34 - 30.34, сравнение с 30.28 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - December на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - December?
Самая низкая цена Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - December (NDEC) за год составила 26.34. Сравнение с текущими 30.33 и 26.34 - 30.34 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения NDEC во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций NDEC?
В прошлом Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - December проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 30.28 и 10.09% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 30.28
- Open
- 30.32
- Bid
- 30.33
- Ask
- 30.63
- Low
- 30.31
- High
- 30.34
- Объем
- 17
- Дневное изменение
- 0.17%
- Месячное изменение
- 1.51%
- 6-месячное изменение
- 10.05%
- Годовое изменение
- 10.09%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%