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NDEC: Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - December

30.33 USD 0.05 (0.17%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс NDEC за сегодня изменился на 0.17%. При этом минимальная цена на торгах достигала 30.31, а максимальная — 30.34.

Следите за динамикой Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - December. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций NDEC сегодня?

Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - December (NDEC) сегодня оценивается на уровне 30.33. Инструмент торгуется в пределах 30.31 - 30.34, вчерашнее закрытие составило 30.28, а торговый объем достиг 17. Всю динамику можно отследить на ценовом графике NDEC в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - December?

Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - December в настоящее время оценивается в 30.33. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 10.09% и USD. Отслеживайте движения NDEC на графике в реальном времени.

Как купить акции NDEC?

Вы можете купить акции Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - December (NDEC) по текущей цене 30.33. Ордера обычно размещаются около 30.33 или 30.63, тогда как 17 и 0.03% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения NDEC на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции NDEC?

Инвестирование в Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - December предполагает учет годового диапазона 26.34 - 30.34 и текущей цены 30.33. Многие сравнивают 1.51% и 10.05% перед размещением ордеров на 30.33 или 30.63. Изучайте ежедневные изменения цены NDEC на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - December?

Самая высокая цена Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - December (NDEC) за последний год составила 30.34. Акции заметно колебались в пределах 26.34 - 30.34, сравнение с 30.28 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - December на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - December?

Самая низкая цена Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - December (NDEC) за год составила 26.34. Сравнение с текущими 30.33 и 26.34 - 30.34 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения NDEC во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций NDEC?

В прошлом Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - December проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 30.28 и 10.09% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
30.31 30.34
Годовой диапазон
26.34 30.34
Предыдущее закрытие
30.28
Open
30.32
Bid
30.33
Ask
30.63
Low
30.31
High
30.34
Объем
17
Дневное изменение
0.17%
Месячное изменение
1.51%
6-месячное изменение
10.05%
Годовое изменение
10.09%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%