NDEC: Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - December
今日NDEC汇率已更改-0.07%。当日，交易品种以低点30.29和高点30.37进行交易。
关注Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - December动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
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- D1
- W1
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常见问题解答
NDEC股票今天的价格是多少？
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - December股票今天的定价为30.31。它在30.29 - 30.37范围内交易，昨天的收盘价为30.33，交易量达到8。NDEC的实时价格图表显示了这些更新。
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - December股票是否支付股息？
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - December目前的价值为30.31。股息政策取决于公司，而投资者也会关注10.02%和USD。实时查看图表以跟踪NDEC走势。
如何购买NDEC股票？
您可以以30.31的当前价格购买Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - December股票。订单通常设置在30.31或30.61附近，而8和0.00%显示市场活动。立即关注NDEC的实时图表更新。
如何投资NDEC股票？
投资Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - December需要考虑年度范围26.34 - 30.37和当前价格30.31。许多人在以30.31或30.61下订单之前，会比较1.44%和。实时查看NDEC价格图表，了解每日变化。
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - December股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - December的最高价格是30.37。在26.34 - 30.37内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - December的绩效。
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - December股票的最低价格是多少？
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - December（NDEC）的最低价格为26.34。将其与当前的30.31和26.34 - 30.37进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NDEC在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
NDEC股票是什么时候拆分的？
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - December历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、30.33和10.02%中可见。
- 前一天收盘价
- 30.33
- 开盘价
- 30.31
- 卖价
- 30.31
- 买价
- 30.61
- 最低价
- 30.29
- 最高价
- 30.37
- 交易量
- 8
- 日变化
- -0.07%
- 月变化
- 1.44%
- 6个月变化
- 9.98%
- 年变化
- 10.02%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%