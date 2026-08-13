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NDEC: Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - December

30.31 USD 0.02 (0.07%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日NDEC汇率已更改-0.07%。当日，交易品种以低点30.29和高点30.37进行交易。

关注Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - December动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

NDEC股票今天的价格是多少？

Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - December股票今天的定价为30.31。它在30.29 - 30.37范围内交易，昨天的收盘价为30.33，交易量达到8。NDEC的实时价格图表显示了这些更新。

Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - December股票是否支付股息？

Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - December目前的价值为30.31。股息政策取决于公司，而投资者也会关注10.02%和USD。实时查看图表以跟踪NDEC走势。

如何购买NDEC股票？

您可以以30.31的当前价格购买Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - December股票。订单通常设置在30.31或30.61附近，而8和0.00%显示市场活动。立即关注NDEC的实时图表更新。

如何投资NDEC股票？

投资Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - December需要考虑年度范围26.34 - 30.37和当前价格30.31。许多人在以30.31或30.61下订单之前，会比较1.44%和。实时查看NDEC价格图表，了解每日变化。

Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - December股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - December的最高价格是30.37。在26.34 - 30.37内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - December的绩效。

Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - December股票的最低价格是多少？

Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - December（NDEC）的最低价格为26.34。将其与当前的30.31和26.34 - 30.37进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NDEC在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

NDEC股票是什么时候拆分的？

Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - December历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、30.33和10.02%中可见。

日范围
30.29 30.37
年范围
26.34 30.37
前一天收盘价
30.33
开盘价
30.31
卖价
30.31
买价
30.61
最低价
30.29
最高价
30.37
交易量
8
日变化
-0.07%
月变化
1.44%
6个月变化
9.98%
年变化
10.02%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%