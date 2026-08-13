NDEC股票今天的价格是多少？ Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - December股票今天的定价为30.31。它在30.29 - 30.37范围内交易，昨天的收盘价为30.33，交易量达到8。NDEC的实时价格图表显示了这些更新。

Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - December股票是否支付股息？ Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - December目前的价值为30.31。股息政策取决于公司，而投资者也会关注10.02%和USD。实时查看图表以跟踪NDEC走势。

如何购买NDEC股票？ 您可以以30.31的当前价格购买Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - December股票。订单通常设置在30.31或30.61附近，而8和0.00%显示市场活动。立即关注NDEC的实时图表更新。

如何投资NDEC股票？ 投资Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - December需要考虑年度范围26.34 - 30.37和当前价格30.31。许多人在以30.31或30.61下订单之前，会比较1.44%和。实时查看NDEC价格图表，了解每日变化。

Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - December股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - December的最高价格是30.37。在26.34 - 30.37内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - December的绩效。

Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - December股票的最低价格是多少？ Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - December（NDEC）的最低价格为26.34。将其与当前的30.31和26.34 - 30.37进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NDEC在图表上的实时走势以获取更多详细信息。