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NCZ: Virtus Convertible & Income Fund II Common Shares of Beneficial

16.02 USD 0.17 (1.07%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс NCZ за сегодня изменился на 1.07%. При этом минимальная цена на торгах достигала 15.82, а максимальная — 16.08.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций NCZ сегодня?

Virtus Convertible & Income Fund II Common Shares of Beneficial (NCZ) сегодня оценивается на уровне 16.02. Инструмент торгуется в пределах 15.82 - 16.08, вчерашнее закрытие составило 15.85, а торговый объем достиг 209. Всю динамику можно отследить на ценовом графике NCZ в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Virtus Convertible & Income Fund II Common Shares of Beneficial?

Virtus Convertible & Income Fund II Common Shares of Beneficial в настоящее время оценивается в 16.02. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 18.67% и USD. Отслеживайте движения NCZ на графике в реальном времени.

Как купить акции NCZ?

Вы можете купить акции Virtus Convertible & Income Fund II Common Shares of Beneficial (NCZ) по текущей цене 16.02. Ордера обычно размещаются около 16.02 или 16.32, тогда как 209 и 0.82% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения NCZ на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции NCZ?

Инвестирование в Virtus Convertible & Income Fund II Common Shares of Beneficial предполагает учет годового диапазона 12.95 - 16.08 и текущей цены 16.02. Многие сравнивают 1.91% и 9.05% перед размещением ордеров на 16.02 или 16.32. Изучайте ежедневные изменения цены NCZ на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Virtus Convertible & Income Fund II Common Shares of Beneficial?

Самая высокая цена Virtus Convertible & Income Fund II Common Shares of Beneficial (NCZ) за последний год составила 16.08. Акции заметно колебались в пределах 12.95 - 16.08, сравнение с 15.85 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Virtus Convertible & Income Fund II Common Shares of Beneficial на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Virtus Convertible & Income Fund II Common Shares of Beneficial?

Самая низкая цена Virtus Convertible & Income Fund II Common Shares of Beneficial (NCZ) за год составила 12.95. Сравнение с текущими 16.02 и 12.95 - 16.08 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения NCZ во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций NCZ?

В прошлом Virtus Convertible & Income Fund II Common Shares of Beneficial проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 15.85 и 18.67% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
15.82 16.08
Годовой диапазон
12.95 16.08
Предыдущее закрытие
15.85
Open
15.89
Bid
16.02
Ask
16.32
Low
15.82
High
16.08
Объем
209
Дневное изменение
1.07%
Месячное изменение
1.91%
6-месячное изменение
9.05%
Годовое изменение
18.67%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%