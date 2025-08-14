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NCZ: Virtus Convertible & Income Fund II Common Shares of Beneficial
Курс NCZ за сегодня изменился на 1.07%. При этом минимальная цена на торгах достигала 15.82, а максимальная — 16.08.
Следите за динамикой Virtus Convertible & Income Fund II Common Shares of Beneficial. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций NCZ сегодня?
Virtus Convertible & Income Fund II Common Shares of Beneficial (NCZ) сегодня оценивается на уровне 16.02. Инструмент торгуется в пределах 15.82 - 16.08, вчерашнее закрытие составило 15.85, а торговый объем достиг 209. Всю динамику можно отследить на ценовом графике NCZ в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Virtus Convertible & Income Fund II Common Shares of Beneficial?
Virtus Convertible & Income Fund II Common Shares of Beneficial в настоящее время оценивается в 16.02. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 18.67% и USD. Отслеживайте движения NCZ на графике в реальном времени.
Как купить акции NCZ?
Вы можете купить акции Virtus Convertible & Income Fund II Common Shares of Beneficial (NCZ) по текущей цене 16.02. Ордера обычно размещаются около 16.02 или 16.32, тогда как 209 и 0.82% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения NCZ на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции NCZ?
Инвестирование в Virtus Convertible & Income Fund II Common Shares of Beneficial предполагает учет годового диапазона 12.95 - 16.08 и текущей цены 16.02. Многие сравнивают 1.91% и 9.05% перед размещением ордеров на 16.02 или 16.32. Изучайте ежедневные изменения цены NCZ на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Virtus Convertible & Income Fund II Common Shares of Beneficial?
Самая высокая цена Virtus Convertible & Income Fund II Common Shares of Beneficial (NCZ) за последний год составила 16.08. Акции заметно колебались в пределах 12.95 - 16.08, сравнение с 15.85 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Virtus Convertible & Income Fund II Common Shares of Beneficial на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Virtus Convertible & Income Fund II Common Shares of Beneficial?
Самая низкая цена Virtus Convertible & Income Fund II Common Shares of Beneficial (NCZ) за год составила 12.95. Сравнение с текущими 16.02 и 12.95 - 16.08 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения NCZ во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций NCZ?
В прошлом Virtus Convertible & Income Fund II Common Shares of Beneficial проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 15.85 и 18.67% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 15.85
- Open
- 15.89
- Bid
- 16.02
- Ask
- 16.32
- Low
- 15.82
- High
- 16.08
- Объем
- 209
- Дневное изменение
- 1.07%
- Месячное изменение
- 1.91%
- 6-месячное изменение
- 9.05%
- Годовое изменение
- 18.67%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%