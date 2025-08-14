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NCZ: Virtus Convertible & Income Fund II Common Shares of Beneficial

15.99 USD 0.03 (0.19%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日NCZ汇率已更改-0.19%。当日，交易品种以低点15.96和高点16.07进行交易。

关注Virtus Convertible & Income Fund II Common Shares of Beneficial动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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NCZ新闻

常见问题解答

NCZ股票今天的价格是多少？

Virtus Convertible & Income Fund II Common Shares of Beneficial股票今天的定价为15.99。它在15.96 - 16.07范围内交易，昨天的收盘价为16.02，交易量达到199。NCZ的实时价格图表显示了这些更新。

Virtus Convertible & Income Fund II Common Shares of Beneficial股票是否支付股息？

Virtus Convertible & Income Fund II Common Shares of Beneficial目前的价值为15.99。股息政策取决于公司，而投资者也会关注18.44%和USD。实时查看图表以跟踪NCZ走势。

如何购买NCZ股票？

您可以以15.99的当前价格购买Virtus Convertible & Income Fund II Common Shares of Beneficial股票。订单通常设置在15.99或16.29附近，而199和-0.19%显示市场活动。立即关注NCZ的实时图表更新。

如何投资NCZ股票？

投资Virtus Convertible & Income Fund II Common Shares of Beneficial需要考虑年度范围12.95 - 16.08和当前价格15.99。许多人在以15.99或16.29下订单之前，会比较1.72%和。实时查看NCZ价格图表，了解每日变化。

Virtus Convertible & Income Fund II Common Shares of Beneficial股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Virtus Convertible & Income Fund II Common Shares of Beneficial的最高价格是16.08。在12.95 - 16.08内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Virtus Convertible & Income Fund II Common Shares of Beneficial的绩效。

Virtus Convertible & Income Fund II Common Shares of Beneficial股票的最低价格是多少？

Virtus Convertible & Income Fund II Common Shares of Beneficial（NCZ）的最低价格为12.95。将其与当前的15.99和12.95 - 16.08进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NCZ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

NCZ股票是什么时候拆分的？

Virtus Convertible & Income Fund II Common Shares of Beneficial历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、16.02和18.44%中可见。

日范围
15.96 16.07
年范围
12.95 16.08
前一天收盘价
16.02
开盘价
16.02
卖价
15.99
买价
16.29
最低价
15.96
最高价
16.07
交易量
199
日变化
-0.19%
月变化
1.72%
6个月变化
8.85%
年变化
18.44%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%