NCZ: Virtus Convertible & Income Fund II Common Shares of Beneficial
今日NCZ汇率已更改-0.19%。当日，交易品种以低点15.96和高点16.07进行交易。
关注Virtus Convertible & Income Fund II Common Shares of Beneficial动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
NCZ股票今天的价格是多少？
Virtus Convertible & Income Fund II Common Shares of Beneficial股票今天的定价为15.99。它在15.96 - 16.07范围内交易，昨天的收盘价为16.02，交易量达到199。NCZ的实时价格图表显示了这些更新。
Virtus Convertible & Income Fund II Common Shares of Beneficial股票是否支付股息？
Virtus Convertible & Income Fund II Common Shares of Beneficial目前的价值为15.99。股息政策取决于公司，而投资者也会关注18.44%和USD。实时查看图表以跟踪NCZ走势。
如何购买NCZ股票？
您可以以15.99的当前价格购买Virtus Convertible & Income Fund II Common Shares of Beneficial股票。订单通常设置在15.99或16.29附近，而199和-0.19%显示市场活动。立即关注NCZ的实时图表更新。
如何投资NCZ股票？
投资Virtus Convertible & Income Fund II Common Shares of Beneficial需要考虑年度范围12.95 - 16.08和当前价格15.99。许多人在以15.99或16.29下订单之前，会比较1.72%和。实时查看NCZ价格图表，了解每日变化。
Virtus Convertible & Income Fund II Common Shares of Beneficial股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Virtus Convertible & Income Fund II Common Shares of Beneficial的最高价格是16.08。在12.95 - 16.08内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Virtus Convertible & Income Fund II Common Shares of Beneficial的绩效。
Virtus Convertible & Income Fund II Common Shares of Beneficial股票的最低价格是多少？
Virtus Convertible & Income Fund II Common Shares of Beneficial（NCZ）的最低价格为12.95。将其与当前的15.99和12.95 - 16.08进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NCZ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
NCZ股票是什么时候拆分的？
Virtus Convertible & Income Fund II Common Shares of Beneficial历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、16.02和18.44%中可见。
- 前一天收盘价
- 16.02
- 开盘价
- 16.02
- 卖价
- 15.99
- 买价
- 16.29
- 最低价
- 15.96
- 最高价
- 16.07
- 交易量
- 199
- 日变化
- -0.19%
- 月变化
- 1.72%
- 6个月变化
- 8.85%
- 年变化
- 18.44%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%