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NCLO: Nuveen AA-BBB CLO ETF
Курс NCLO за сегодня изменился на 0.08%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.00, а максимальная — 25.03.
Следите за динамикой Nuveen AA-BBB CLO ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций NCLO сегодня?
Nuveen AA-BBB CLO ETF (NCLO) сегодня оценивается на уровне 25.02. Инструмент торгуется в пределах 25.00 - 25.03, вчерашнее закрытие составило 25.00, а торговый объем достиг 27. Всю динамику можно отследить на ценовом графике NCLO в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Nuveen AA-BBB CLO ETF?
Nuveen AA-BBB CLO ETF в настоящее время оценивается в 25.02. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.36% и USD. Отслеживайте движения NCLO на графике в реальном времени.
Как купить акции NCLO?
Вы можете купить акции Nuveen AA-BBB CLO ETF (NCLO) по текущей цене 25.02. Ордера обычно размещаются около 25.02 или 25.32, тогда как 27 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения NCLO на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции NCLO?
Инвестирование в Nuveen AA-BBB CLO ETF предполагает учет годового диапазона 24.26 - 25.36 и текущей цены 25.02. Многие сравнивают 0.28% и 0.20% перед размещением ордеров на 25.02 или 25.32. Изучайте ежедневные изменения цены NCLO на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Nuveen AA-BBB CLO ETF?
Самая высокая цена Nuveen AA-BBB CLO ETF (NCLO) за последний год составила 25.36. Акции заметно колебались в пределах 24.26 - 25.36, сравнение с 25.00 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Nuveen AA-BBB CLO ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Nuveen AA-BBB CLO ETF?
Самая низкая цена Nuveen AA-BBB CLO ETF (NCLO) за год составила 24.26. Сравнение с текущими 25.02 и 24.26 - 25.36 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения NCLO во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций NCLO?
В прошлом Nuveen AA-BBB CLO ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.00 и -0.36% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 25.00
- Open
- 25.02
- Bid
- 25.02
- Ask
- 25.32
- Low
- 25.00
- High
- 25.03
- Объем
- 27
- Дневное изменение
- 0.08%
- Месячное изменение
- 0.28%
- 6-месячное изменение
- 0.20%
- Годовое изменение
- -0.36%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%