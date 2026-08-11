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NCLO: Nuveen AA-BBB CLO ETF

25.02 USD 0.02 (0.08%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс NCLO за сегодня изменился на 0.08%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.00, а максимальная — 25.03.

Следите за динамикой Nuveen AA-BBB CLO ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций NCLO сегодня?

Nuveen AA-BBB CLO ETF (NCLO) сегодня оценивается на уровне 25.02. Инструмент торгуется в пределах 25.00 - 25.03, вчерашнее закрытие составило 25.00, а торговый объем достиг 27. Всю динамику можно отследить на ценовом графике NCLO в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Nuveen AA-BBB CLO ETF?

Nuveen AA-BBB CLO ETF в настоящее время оценивается в 25.02. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.36% и USD. Отслеживайте движения NCLO на графике в реальном времени.

Как купить акции NCLO?

Вы можете купить акции Nuveen AA-BBB CLO ETF (NCLO) по текущей цене 25.02. Ордера обычно размещаются около 25.02 или 25.32, тогда как 27 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения NCLO на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции NCLO?

Инвестирование в Nuveen AA-BBB CLO ETF предполагает учет годового диапазона 24.26 - 25.36 и текущей цены 25.02. Многие сравнивают 0.28% и 0.20% перед размещением ордеров на 25.02 или 25.32. Изучайте ежедневные изменения цены NCLO на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Nuveen AA-BBB CLO ETF?

Самая высокая цена Nuveen AA-BBB CLO ETF (NCLO) за последний год составила 25.36. Акции заметно колебались в пределах 24.26 - 25.36, сравнение с 25.00 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Nuveen AA-BBB CLO ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Nuveen AA-BBB CLO ETF?

Самая низкая цена Nuveen AA-BBB CLO ETF (NCLO) за год составила 24.26. Сравнение с текущими 25.02 и 24.26 - 25.36 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения NCLO во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций NCLO?

В прошлом Nuveen AA-BBB CLO ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.00 и -0.36% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
25.00 25.03
Годовой диапазон
24.26 25.36
Предыдущее закрытие
25.00
Open
25.02
Bid
25.02
Ask
25.32
Low
25.00
High
25.03
Объем
27
Дневное изменение
0.08%
Месячное изменение
0.28%
6-месячное изменение
0.20%
Годовое изменение
-0.36%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%