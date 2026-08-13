NCLO: Nuveen AA-BBB CLO ETF
今日NCLO汇率已更改0.04%。当日，交易品种以低点25.01和高点25.07进行交易。
关注Nuveen AA-BBB CLO ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
NCLO股票今天的价格是多少？
Nuveen AA-BBB CLO ETF股票今天的定价为25.03。它在25.01 - 25.07范围内交易，昨天的收盘价为25.02，交易量达到61。NCLO的实时价格图表显示了这些更新。
Nuveen AA-BBB CLO ETF股票是否支付股息？
Nuveen AA-BBB CLO ETF目前的价值为25.03。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.32%和USD。实时查看图表以跟踪NCLO走势。
如何购买NCLO股票？
您可以以25.03的当前价格购买Nuveen AA-BBB CLO ETF股票。订单通常设置在25.03或25.33附近，而61和-0.16%显示市场活动。立即关注NCLO的实时图表更新。
如何投资NCLO股票？
投资Nuveen AA-BBB CLO ETF需要考虑年度范围24.26 - 25.36和当前价格25.03。许多人在以25.03或25.33下订单之前，会比较0.32%和。实时查看NCLO价格图表，了解每日变化。
Nuveen AA-BBB CLO ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Nuveen AA-BBB CLO ETF的最高价格是25.36。在24.26 - 25.36内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Nuveen AA-BBB CLO ETF的绩效。
Nuveen AA-BBB CLO ETF股票的最低价格是多少？
Nuveen AA-BBB CLO ETF（NCLO）的最低价格为24.26。将其与当前的25.03和24.26 - 25.36进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NCLO在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
NCLO股票是什么时候拆分的？
Nuveen AA-BBB CLO ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、25.02和-0.32%中可见。
- 前一天收盘价
- 25.02
- 开盘价
- 25.07
- 卖价
- 25.03
- 买价
- 25.33
- 最低价
- 25.01
- 最高价
- 25.07
- 交易量
- 61
- 日变化
- 0.04%
- 月变化
- 0.32%
- 6个月变化
- 0.24%
- 年变化
- -0.32%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%