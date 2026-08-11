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NBSM: NEUBERGER BERMAN SMALL-MID CAP ETF

29.03 USD 0.23 (0.79%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс NBSM за сегодня изменился на -0.79%. При этом минимальная цена на торгах достигала 29.03, а максимальная — 29.12.

Следите за динамикой NEUBERGER BERMAN SMALL-MID CAP ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций NBSM сегодня?

NEUBERGER BERMAN SMALL-MID CAP ETF (NBSM) сегодня оценивается на уровне 29.03. Инструмент торгуется в пределах 29.03 - 29.12, вчерашнее закрытие составило 29.26, а торговый объем достиг 33. Всю динамику можно отследить на ценовом графике NBSM в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям NEUBERGER BERMAN SMALL-MID CAP ETF?

NEUBERGER BERMAN SMALL-MID CAP ETF в настоящее время оценивается в 29.03. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 7.32% и USD. Отслеживайте движения NBSM на графике в реальном времени.

Как купить акции NBSM?

Вы можете купить акции NEUBERGER BERMAN SMALL-MID CAP ETF (NBSM) по текущей цене 29.03. Ордера обычно размещаются около 29.03 или 29.33, тогда как 33 и -0.31% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения NBSM на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции NBSM?

Инвестирование в NEUBERGER BERMAN SMALL-MID CAP ETF предполагает учет годового диапазона 24.53 - 29.44 и текущей цены 29.03. Многие сравнивают 0.42% и 8.52% перед размещением ордеров на 29.03 или 29.33. Изучайте ежедневные изменения цены NBSM на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции NEUBERGER BERMAN SMALL-MID CAP ETF?

Самая высокая цена NEUBERGER BERMAN SMALL-MID CAP ETF (NBSM) за последний год составила 29.44. Акции заметно колебались в пределах 24.53 - 29.44, сравнение с 29.26 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику NEUBERGER BERMAN SMALL-MID CAP ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции NEUBERGER BERMAN SMALL-MID CAP ETF?

Самая низкая цена NEUBERGER BERMAN SMALL-MID CAP ETF (NBSM) за год составила 24.53. Сравнение с текущими 29.03 и 24.53 - 29.44 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения NBSM во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций NBSM?

В прошлом NEUBERGER BERMAN SMALL-MID CAP ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 29.26 и 7.32% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
29.03 29.12
Годовой диапазон
24.53 29.44
Предыдущее закрытие
29.26
Open
29.12
Bid
29.03
Ask
29.33
Low
29.03
High
29.12
Объем
33
Дневное изменение
-0.79%
Месячное изменение
0.42%
6-месячное изменение
8.52%
Годовое изменение
7.32%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%