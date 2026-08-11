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NBSM: NEUBERGER BERMAN SMALL-MID CAP ETF
Курс NBSM за сегодня изменился на -0.79%. При этом минимальная цена на торгах достигала 29.03, а максимальная — 29.12.
Следите за динамикой NEUBERGER BERMAN SMALL-MID CAP ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций NBSM сегодня?
NEUBERGER BERMAN SMALL-MID CAP ETF (NBSM) сегодня оценивается на уровне 29.03. Инструмент торгуется в пределах 29.03 - 29.12, вчерашнее закрытие составило 29.26, а торговый объем достиг 33. Всю динамику можно отследить на ценовом графике NBSM в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям NEUBERGER BERMAN SMALL-MID CAP ETF?
NEUBERGER BERMAN SMALL-MID CAP ETF в настоящее время оценивается в 29.03. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 7.32% и USD. Отслеживайте движения NBSM на графике в реальном времени.
Как купить акции NBSM?
Вы можете купить акции NEUBERGER BERMAN SMALL-MID CAP ETF (NBSM) по текущей цене 29.03. Ордера обычно размещаются около 29.03 или 29.33, тогда как 33 и -0.31% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения NBSM на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции NBSM?
Инвестирование в NEUBERGER BERMAN SMALL-MID CAP ETF предполагает учет годового диапазона 24.53 - 29.44 и текущей цены 29.03. Многие сравнивают 0.42% и 8.52% перед размещением ордеров на 29.03 или 29.33. Изучайте ежедневные изменения цены NBSM на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции NEUBERGER BERMAN SMALL-MID CAP ETF?
Самая высокая цена NEUBERGER BERMAN SMALL-MID CAP ETF (NBSM) за последний год составила 29.44. Акции заметно колебались в пределах 24.53 - 29.44, сравнение с 29.26 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику NEUBERGER BERMAN SMALL-MID CAP ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции NEUBERGER BERMAN SMALL-MID CAP ETF?
Самая низкая цена NEUBERGER BERMAN SMALL-MID CAP ETF (NBSM) за год составила 24.53. Сравнение с текущими 29.03 и 24.53 - 29.44 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения NBSM во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций NBSM?
В прошлом NEUBERGER BERMAN SMALL-MID CAP ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 29.26 и 7.32% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 29.26
- Open
- 29.12
- Bid
- 29.03
- Ask
- 29.33
- Low
- 29.03
- High
- 29.12
- Объем
- 33
- Дневное изменение
- -0.79%
- Месячное изменение
- 0.42%
- 6-месячное изменение
- 8.52%
- Годовое изменение
- 7.32%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%