NBSM: NEUBERGER BERMAN SMALL-MID CAP ETF
今日NBSM汇率已更改0.65%。当日，交易品种以低点29.16和高点29.29进行交易。
关注NEUBERGER BERMAN SMALL-MID CAP ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
NBSM股票今天的价格是多少？
NEUBERGER BERMAN SMALL-MID CAP ETF股票今天的定价为29.22。它在29.16 - 29.29范围内交易，昨天的收盘价为29.03，交易量达到30。NBSM的实时价格图表显示了这些更新。
NEUBERGER BERMAN SMALL-MID CAP ETF股票是否支付股息？
NEUBERGER BERMAN SMALL-MID CAP ETF目前的价值为29.22。股息政策取决于公司，而投资者也会关注8.02%和USD。实时查看图表以跟踪NBSM走势。
如何购买NBSM股票？
您可以以29.22的当前价格购买NEUBERGER BERMAN SMALL-MID CAP ETF股票。订单通常设置在29.22或29.52附近，而30和0.21%显示市场活动。立即关注NBSM的实时图表更新。
如何投资NBSM股票？
投资NEUBERGER BERMAN SMALL-MID CAP ETF需要考虑年度范围24.53 - 29.44和当前价格29.22。许多人在以29.22或29.52下订单之前，会比较1.07%和。实时查看NBSM价格图表，了解每日变化。
NEUBERGER BERMAN SMALL-MID CAP ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，NEUBERGER BERMAN SMALL-MID CAP ETF的最高价格是29.44。在24.53 - 29.44内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪NEUBERGER BERMAN SMALL-MID CAP ETF的绩效。
NEUBERGER BERMAN SMALL-MID CAP ETF股票的最低价格是多少？
NEUBERGER BERMAN SMALL-MID CAP ETF（NBSM）的最低价格为24.53。将其与当前的29.22和24.53 - 29.44进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NBSM在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
NBSM股票是什么时候拆分的？
NEUBERGER BERMAN SMALL-MID CAP ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、29.03和8.02%中可见。
- 前一天收盘价
- 29.03
- 开盘价
- 29.16
- 卖价
- 29.22
- 买价
- 29.52
- 最低价
- 29.16
- 最高价
- 29.29
- 交易量
- 30
- 日变化
- 0.65%
- 月变化
- 1.07%
- 6个月变化
- 9.23%
- 年变化
- 8.02%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%