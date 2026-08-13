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NBSM: NEUBERGER BERMAN SMALL-MID CAP ETF

29.22 USD 0.19 (0.65%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日NBSM汇率已更改0.65%。当日，交易品种以低点29.16和高点29.29进行交易。

关注NEUBERGER BERMAN SMALL-MID CAP ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

NBSM股票今天的价格是多少？

NEUBERGER BERMAN SMALL-MID CAP ETF股票今天的定价为29.22。它在29.16 - 29.29范围内交易，昨天的收盘价为29.03，交易量达到30。NBSM的实时价格图表显示了这些更新。

NEUBERGER BERMAN SMALL-MID CAP ETF股票是否支付股息？

NEUBERGER BERMAN SMALL-MID CAP ETF目前的价值为29.22。股息政策取决于公司，而投资者也会关注8.02%和USD。实时查看图表以跟踪NBSM走势。

如何购买NBSM股票？

您可以以29.22的当前价格购买NEUBERGER BERMAN SMALL-MID CAP ETF股票。订单通常设置在29.22或29.52附近，而30和0.21%显示市场活动。立即关注NBSM的实时图表更新。

如何投资NBSM股票？

投资NEUBERGER BERMAN SMALL-MID CAP ETF需要考虑年度范围24.53 - 29.44和当前价格29.22。许多人在以29.22或29.52下订单之前，会比较1.07%和。实时查看NBSM价格图表，了解每日变化。

NEUBERGER BERMAN SMALL-MID CAP ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，NEUBERGER BERMAN SMALL-MID CAP ETF的最高价格是29.44。在24.53 - 29.44内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪NEUBERGER BERMAN SMALL-MID CAP ETF的绩效。

NEUBERGER BERMAN SMALL-MID CAP ETF股票的最低价格是多少？

NEUBERGER BERMAN SMALL-MID CAP ETF（NBSM）的最低价格为24.53。将其与当前的29.22和24.53 - 29.44进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NBSM在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

NBSM股票是什么时候拆分的？

NEUBERGER BERMAN SMALL-MID CAP ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、29.03和8.02%中可见。

日范围
29.16 29.29
年范围
24.53 29.44
前一天收盘价
29.03
开盘价
29.16
卖价
29.22
买价
29.52
最低价
29.16
最高价
29.29
交易量
30
日变化
0.65%
月变化
1.07%
6个月变化
9.23%
年变化
8.02%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%