КотировкиРазделы
Валюты / NBRG
Назад в Рынок акций США

NBRG: Newbridge Acquisition Ltd

9.99 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс NBRG за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.99, а максимальная — 9.99.

Следите за динамикой Newbridge Acquisition Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций NBRG сегодня?

Newbridge Acquisition Ltd (NBRG) сегодня оценивается на уровне 9.99. Инструмент торгуется в пределах 9.99 - 9.99, вчерашнее закрытие составило 9.99, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике NBRG в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Newbridge Acquisition Ltd?

Newbridge Acquisition Ltd в настоящее время оценивается в 9.99. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.91% и USD. Отслеживайте движения NBRG на графике в реальном времени.

Как купить акции NBRG?

Вы можете купить акции Newbridge Acquisition Ltd (NBRG) по текущей цене 9.99. Ордера обычно размещаются около 9.99 или 10.29, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения NBRG на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции NBRG?

Инвестирование в Newbridge Acquisition Ltd предполагает учет годового диапазона 9.63 - 10.00 и текущей цены 9.99. Многие сравнивают 0.20% и 0.91% перед размещением ордеров на 9.99 или 10.29. Изучайте ежедневные изменения цены NBRG на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Newbridge Acquisition Ltd?

Самая высокая цена Newbridge Acquisition Ltd (NBRG) за последний год составила 10.00. Акции заметно колебались в пределах 9.63 - 10.00, сравнение с 9.99 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Newbridge Acquisition Ltd на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Newbridge Acquisition Ltd?

Самая низкая цена Newbridge Acquisition Ltd (NBRG) за год составила 9.63. Сравнение с текущими 9.99 и 9.63 - 10.00 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения NBRG во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций NBRG?

В прошлом Newbridge Acquisition Ltd проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 9.99 и 0.91% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
9.99 9.99
Годовой диапазон
9.63 10.00
Предыдущее закрытие
9.99
Open
9.99
Bid
9.99
Ask
10.29
Low
9.99
High
9.99
Объем
1
Дневное изменение
0.00%
Месячное изменение
0.20%
6-месячное изменение
0.91%
Годовое изменение
0.91%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%