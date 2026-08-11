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NBRG: Newbridge Acquisition Ltd
Курс NBRG за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.99, а максимальная — 9.99.
Следите за динамикой Newbridge Acquisition Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций NBRG сегодня?
Newbridge Acquisition Ltd (NBRG) сегодня оценивается на уровне 9.99. Инструмент торгуется в пределах 9.99 - 9.99, вчерашнее закрытие составило 9.99, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике NBRG в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Newbridge Acquisition Ltd?
Newbridge Acquisition Ltd в настоящее время оценивается в 9.99. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.91% и USD. Отслеживайте движения NBRG на графике в реальном времени.
Как купить акции NBRG?
Вы можете купить акции Newbridge Acquisition Ltd (NBRG) по текущей цене 9.99. Ордера обычно размещаются около 9.99 или 10.29, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения NBRG на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции NBRG?
Инвестирование в Newbridge Acquisition Ltd предполагает учет годового диапазона 9.63 - 10.00 и текущей цены 9.99. Многие сравнивают 0.20% и 0.91% перед размещением ордеров на 9.99 или 10.29. Изучайте ежедневные изменения цены NBRG на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Newbridge Acquisition Ltd?
Самая высокая цена Newbridge Acquisition Ltd (NBRG) за последний год составила 10.00. Акции заметно колебались в пределах 9.63 - 10.00, сравнение с 9.99 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Newbridge Acquisition Ltd на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Newbridge Acquisition Ltd?
Самая низкая цена Newbridge Acquisition Ltd (NBRG) за год составила 9.63. Сравнение с текущими 9.99 и 9.63 - 10.00 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения NBRG во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций NBRG?
В прошлом Newbridge Acquisition Ltd проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 9.99 и 0.91% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 9.99
- Open
- 9.99
- Bid
- 9.99
- Ask
- 10.29
- Low
- 9.99
- High
- 9.99
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- 0.20%
- 6-месячное изменение
- 0.91%
- Годовое изменение
- 0.91%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%