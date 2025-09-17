Валюты / NBIS
NBIS
89.43 USD 1.53 (1.68%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс NBIS за сегодня изменился на -1.68%. При этом минимальная цена на торгах достигала 88.02, а максимальная — 91.30.
Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам.
Дневной диапазон
88.02 91.30
Годовой диапазон
14.11 100.51
- Предыдущее закрытие
- 90.96
- Open
- 91.09
- Bid
- 89.43
- Ask
- 89.73
- Low
- 88.02
- High
- 91.30
- Объем
- 21.747 K
- Дневное изменение
- -1.68%
- Месячное изменение
- 35.64%
- 6-месячное изменение
- 312.88%
- Годовое изменение
- 525.82%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.