NBIS

94.12 USD 0.04 (0.04%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von NBIS hat sich für heute um 0.04% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 92.03 bis zu einem Hoch von 97.68 gehandelt.

Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
92.03 97.68
Jahresspanne
14.11 100.51
Vorheriger Schlusskurs
94.08
Eröffnung
94.81
Bid
94.12
Ask
94.42
Tief
92.03
Hoch
97.68
Volumen
37.466 K
Tagesänderung
0.04%
Monatsänderung
42.76%
6-Monatsänderung
334.53%
Jahresänderung
558.64%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
