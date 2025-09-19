Währungen / NBIS
NBIS
94.12 USD 0.04 (0.04%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von NBIS hat sich für heute um 0.04% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 92.03 bis zu einem Hoch von 97.68 gehandelt.
Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
92.03 97.68
Jahresspanne
14.11 100.51
- Vorheriger Schlusskurs
- 94.08
- Eröffnung
- 94.81
- Bid
- 94.12
- Ask
- 94.42
- Tief
- 92.03
- Hoch
- 97.68
- Volumen
- 37.466 K
- Tagesänderung
- 0.04%
- Monatsänderung
- 42.76%
- 6-Monatsänderung
- 334.53%
- Jahresänderung
- 558.64%
