CotationsSections
Devises / NBIS
Retour à Actions

NBIS

99.31 USD 5.19 (5.51%)
Secteur: Autres Symboles Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de NBIS a changé de 5.51% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 93.25 et à un maximum de 99.54.

Suivez la dynamique . Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Range quotidien
93.25 99.54
Range Annuel
14.11 100.51
Clôture Précédente
94.12
Ouverture
94.13
Bid
99.31
Ask
99.61
Plus Bas
93.25
Plus Haut
99.54
Volume
35.903 K
Changement quotidien
5.51%
Changement Mensuel
50.63%
Changement à 6 Mois
358.49%
Changement Annuel
594.96%
20 septembre, samedi