NBIS
99.31 USD 5.19 (5.51%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio NBIS ha avuto una variazione del 5.51% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 93.25 e ad un massimo di 99.54.
Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
93.25 99.54
Intervallo Annuale
14.11 100.51
- Chiusura Precedente
- 94.12
- Apertura
- 94.13
- Bid
- 99.31
- Ask
- 99.61
- Minimo
- 93.25
- Massimo
- 99.54
- Volume
- 35.903 K
- Variazione giornaliera
- 5.51%
- Variazione Mensile
- 50.63%
- Variazione Semestrale
- 358.49%
- Variazione Annuale
- 594.96%
20 settembre, sabato