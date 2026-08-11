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NBCR: Neuberger Berman Core Equity ETF

34.77 USD 0.02 (0.06%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс NBCR за сегодня изменился на -0.06%. При этом минимальная цена на торгах достигала 34.76, а максимальная — 34.85.

Следите за динамикой Neuberger Berman Core Equity ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций NBCR сегодня?

Neuberger Berman Core Equity ETF (NBCR) сегодня оценивается на уровне 34.77. Инструмент торгуется в пределах 34.76 - 34.85, вчерашнее закрытие составило 34.79, а торговый объем достиг 28. Всю динамику можно отследить на ценовом графике NBCR в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Neuberger Berman Core Equity ETF?

Neuberger Berman Core Equity ETF в настоящее время оценивается в 34.77. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 11.02% и USD. Отслеживайте движения NBCR на графике в реальном времени.

Как купить акции NBCR?

Вы можете купить акции Neuberger Berman Core Equity ETF (NBCR) по текущей цене 34.77. Ордера обычно размещаются около 34.77 или 35.07, тогда как 28 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения NBCR на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции NBCR?

Инвестирование в Neuberger Berman Core Equity ETF предполагает учет годового диапазона 28.80 - 34.93 и текущей цены 34.77. Многие сравнивают 2.20% и 10.63% перед размещением ордеров на 34.77 или 35.07. Изучайте ежедневные изменения цены NBCR на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Neuberger Berman Core Equity ETF?

Самая высокая цена Neuberger Berman Core Equity ETF (NBCR) за последний год составила 34.93. Акции заметно колебались в пределах 28.80 - 34.93, сравнение с 34.79 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Neuberger Berman Core Equity ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Neuberger Berman Core Equity ETF?

Самая низкая цена Neuberger Berman Core Equity ETF (NBCR) за год составила 28.80. Сравнение с текущими 34.77 и 28.80 - 34.93 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения NBCR во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций NBCR?

В прошлом Neuberger Berman Core Equity ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 34.79 и 11.02% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
34.76 34.85
Годовой диапазон
28.80 34.93
Предыдущее закрытие
34.79
Open
34.77
Bid
34.77
Ask
35.07
Low
34.76
High
34.85
Объем
28
Дневное изменение
-0.06%
Месячное изменение
2.20%
6-месячное изменение
10.63%
Годовое изменение
11.02%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%