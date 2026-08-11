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NBCR: Neuberger Berman Core Equity ETF
Курс NBCR за сегодня изменился на -0.06%. При этом минимальная цена на торгах достигала 34.76, а максимальная — 34.85.
Следите за динамикой Neuberger Berman Core Equity ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
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- M15
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- H1
- H4
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- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций NBCR сегодня?
Neuberger Berman Core Equity ETF (NBCR) сегодня оценивается на уровне 34.77. Инструмент торгуется в пределах 34.76 - 34.85, вчерашнее закрытие составило 34.79, а торговый объем достиг 28. Всю динамику можно отследить на ценовом графике NBCR в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Neuberger Berman Core Equity ETF?
Neuberger Berman Core Equity ETF в настоящее время оценивается в 34.77. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 11.02% и USD. Отслеживайте движения NBCR на графике в реальном времени.
Как купить акции NBCR?
Вы можете купить акции Neuberger Berman Core Equity ETF (NBCR) по текущей цене 34.77. Ордера обычно размещаются около 34.77 или 35.07, тогда как 28 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения NBCR на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции NBCR?
Инвестирование в Neuberger Berman Core Equity ETF предполагает учет годового диапазона 28.80 - 34.93 и текущей цены 34.77. Многие сравнивают 2.20% и 10.63% перед размещением ордеров на 34.77 или 35.07. Изучайте ежедневные изменения цены NBCR на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Neuberger Berman Core Equity ETF?
Самая высокая цена Neuberger Berman Core Equity ETF (NBCR) за последний год составила 34.93. Акции заметно колебались в пределах 28.80 - 34.93, сравнение с 34.79 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Neuberger Berman Core Equity ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Neuberger Berman Core Equity ETF?
Самая низкая цена Neuberger Berman Core Equity ETF (NBCR) за год составила 28.80. Сравнение с текущими 34.77 и 28.80 - 34.93 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения NBCR во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций NBCR?
В прошлом Neuberger Berman Core Equity ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 34.79 и 11.02% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 34.79
- Open
- 34.77
- Bid
- 34.77
- Ask
- 35.07
- Low
- 34.76
- High
- 34.85
- Объем
- 28
- Дневное изменение
- -0.06%
- Месячное изменение
- 2.20%
- 6-месячное изменение
- 10.63%
- Годовое изменение
- 11.02%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%