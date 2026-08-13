报价部分
货币 / NBCR
回到股票

NBCR: Neuberger Berman Core Equity ETF

34.68 USD 0.09 (0.26%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日NBCR汇率已更改-0.26%。当日，交易品种以低点34.68和高点34.82进行交易。

关注Neuberger Berman Core Equity ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

NBCR股票今天的价格是多少？

Neuberger Berman Core Equity ETF股票今天的定价为34.68。它在34.68 - 34.82范围内交易，昨天的收盘价为34.77，交易量达到4。NBCR的实时价格图表显示了这些更新。

Neuberger Berman Core Equity ETF股票是否支付股息？

Neuberger Berman Core Equity ETF目前的价值为34.68。股息政策取决于公司，而投资者也会关注10.73%和USD。实时查看图表以跟踪NBCR走势。

如何购买NBCR股票？

您可以以34.68的当前价格购买Neuberger Berman Core Equity ETF股票。订单通常设置在34.68或34.98附近，而4和-0.40%显示市场活动。立即关注NBCR的实时图表更新。

如何投资NBCR股票？

投资Neuberger Berman Core Equity ETF需要考虑年度范围28.80 - 34.93和当前价格34.68。许多人在以34.68或34.98下订单之前，会比较1.94%和。实时查看NBCR价格图表，了解每日变化。

Neuberger Berman Core Equity ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Neuberger Berman Core Equity ETF的最高价格是34.93。在28.80 - 34.93内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Neuberger Berman Core Equity ETF的绩效。

Neuberger Berman Core Equity ETF股票的最低价格是多少？

Neuberger Berman Core Equity ETF（NBCR）的最低价格为28.80。将其与当前的34.68和28.80 - 34.93进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NBCR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

NBCR股票是什么时候拆分的？

Neuberger Berman Core Equity ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、34.77和10.73%中可见。

日范围
34.68 34.82
年范围
28.80 34.93
前一天收盘价
34.77
开盘价
34.82
卖价
34.68
买价
34.98
最低价
34.68
最高价
34.82
交易量
4
日变化
-0.26%
月变化
1.94%
6个月变化
10.34%
年变化
10.73%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%