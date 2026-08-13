NBCR: Neuberger Berman Core Equity ETF
今日NBCR汇率已更改-0.26%。当日，交易品种以低点34.68和高点34.82进行交易。
关注Neuberger Berman Core Equity ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
NBCR股票今天的价格是多少？
Neuberger Berman Core Equity ETF股票今天的定价为34.68。它在34.68 - 34.82范围内交易，昨天的收盘价为34.77，交易量达到4。NBCR的实时价格图表显示了这些更新。
Neuberger Berman Core Equity ETF股票是否支付股息？
Neuberger Berman Core Equity ETF目前的价值为34.68。股息政策取决于公司，而投资者也会关注10.73%和USD。实时查看图表以跟踪NBCR走势。
如何购买NBCR股票？
您可以以34.68的当前价格购买Neuberger Berman Core Equity ETF股票。订单通常设置在34.68或34.98附近，而4和-0.40%显示市场活动。立即关注NBCR的实时图表更新。
如何投资NBCR股票？
投资Neuberger Berman Core Equity ETF需要考虑年度范围28.80 - 34.93和当前价格34.68。许多人在以34.68或34.98下订单之前，会比较1.94%和。实时查看NBCR价格图表，了解每日变化。
Neuberger Berman Core Equity ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Neuberger Berman Core Equity ETF的最高价格是34.93。在28.80 - 34.93内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Neuberger Berman Core Equity ETF的绩效。
Neuberger Berman Core Equity ETF股票的最低价格是多少？
Neuberger Berman Core Equity ETF（NBCR）的最低价格为28.80。将其与当前的34.68和28.80 - 34.93进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NBCR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
NBCR股票是什么时候拆分的？
Neuberger Berman Core Equity ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、34.77和10.73%中可见。
- 前一天收盘价
- 34.77
- 开盘价
- 34.82
- 卖价
- 34.68
- 买价
- 34.98
- 最低价
- 34.68
- 最高价
- 34.82
- 交易量
- 4
- 日变化
- -0.26%
- 月变化
- 1.94%
- 6个月变化
- 10.34%
- 年变化
- 10.73%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%