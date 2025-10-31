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NAC: Nuveen California Quality Municipal Income Fund

11.85 USD 0.02 (0.17%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс NAC за сегодня изменился на 0.17%. При этом минимальная цена на торгах достигала 11.82, а максимальная — 11.87.

Следите за динамикой Nuveen California Quality Municipal Income Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций NAC сегодня?

Nuveen California Quality Municipal Income Fund (NAC) сегодня оценивается на уровне 11.85. Инструмент торгуется в пределах 11.82 - 11.87, вчерашнее закрытие составило 11.83, а торговый объем достиг 294. Всю динамику можно отследить на ценовом графике NAC в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Nuveen California Quality Municipal Income Fund?

Nuveen California Quality Municipal Income Fund в настоящее время оценивается в 11.85. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 5.71% и USD. Отслеживайте движения NAC на графике в реальном времени.

Как купить акции NAC?

Вы можете купить акции Nuveen California Quality Municipal Income Fund (NAC) по текущей цене 11.85. Ордера обычно размещаются около 11.85 или 12.15, тогда как 294 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения NAC на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции NAC?

Инвестирование в Nuveen California Quality Municipal Income Fund предполагает учет годового диапазона 11.17 - 12.25 и текущей цены 11.85. Многие сравнивают 1.46% и -1.58% перед размещением ордеров на 11.85 или 12.15. Изучайте ежедневные изменения цены NAC на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Nuveen California Quality Municipal Income Fund?

Самая высокая цена Nuveen California Quality Municipal Income Fund (NAC) за последний год составила 12.25. Акции заметно колебались в пределах 11.17 - 12.25, сравнение с 11.83 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Nuveen California Quality Municipal Income Fund на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Nuveen California Quality Municipal Income Fund?

Самая низкая цена Nuveen California Quality Municipal Income Fund (NAC) за год составила 11.17. Сравнение с текущими 11.85 и 11.17 - 12.25 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения NAC во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций NAC?

В прошлом Nuveen California Quality Municipal Income Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 11.83 и 5.71% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
11.82 11.87
Годовой диапазон
11.17 12.25
Предыдущее закрытие
11.83
Open
11.85
Bid
11.85
Ask
12.15
Low
11.82
High
11.87
Объем
294
Дневное изменение
0.17%
Месячное изменение
1.46%
6-месячное изменение
-1.58%
Годовое изменение
5.71%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%