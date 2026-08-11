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MYN: Blackrock MuniYield New York Quality Fund Inc
Курс MYN за сегодня изменился на -0.20%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.81, а максимальная — 9.87.
Следите за динамикой Blackrock MuniYield New York Quality Fund Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
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- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций MYN сегодня?
Blackrock MuniYield New York Quality Fund Inc (MYN) сегодня оценивается на уровне 9.82. Инструмент торгуется в пределах 9.81 - 9.87, вчерашнее закрытие составило 9.84, а торговый объем достиг 176. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MYN в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Blackrock MuniYield New York Quality Fund Inc?
Blackrock MuniYield New York Quality Fund Inc в настоящее время оценивается в 9.82. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 6.16% и USD. Отслеживайте движения MYN на графике в реальном времени.
Как купить акции MYN?
Вы можете купить акции Blackrock MuniYield New York Quality Fund Inc (MYN) по текущей цене 9.82. Ордера обычно размещаются около 9.82 или 10.12, тогда как 176 и -0.10% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MYN на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции MYN?
Инвестирование в Blackrock MuniYield New York Quality Fund Inc предполагает учет годового диапазона 9.20 - 10.26 и текущей цены 9.82. Многие сравнивают 0.61% и -3.06% перед размещением ордеров на 9.82 или 10.12. Изучайте ежедневные изменения цены MYN на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Blackrock MuniYield New York Quality Fund Inc?
Самая высокая цена Blackrock MuniYield New York Quality Fund Inc (MYN) за последний год составила 10.26. Акции заметно колебались в пределах 9.20 - 10.26, сравнение с 9.84 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Blackrock MuniYield New York Quality Fund Inc на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Blackrock MuniYield New York Quality Fund Inc?
Самая низкая цена Blackrock MuniYield New York Quality Fund Inc (MYN) за год составила 9.20. Сравнение с текущими 9.82 и 9.20 - 10.26 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MYN во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций MYN?
В прошлом Blackrock MuniYield New York Quality Fund Inc проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 9.84 и 6.16% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 9.84
- Open
- 9.83
- Bid
- 9.82
- Ask
- 10.12
- Low
- 9.81
- High
- 9.87
- Объем
- 176
- Дневное изменение
- -0.20%
- Месячное изменение
- 0.61%
- 6-месячное изменение
- -3.06%
- Годовое изменение
- 6.16%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%