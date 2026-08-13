MYN股票今天的价格是多少？ 黑岩纽约市政收益保险基金股票今天的定价为9.81。它在9.80 - 9.83范围内交易，昨天的收盘价为9.82，交易量达到156。MYN的实时价格图表显示了这些更新。

黑岩纽约市政收益保险基金股票是否支付股息？ 黑岩纽约市政收益保险基金目前的价值为9.81。股息政策取决于公司，而投资者也会关注6.05%和USD。实时查看图表以跟踪MYN走势。

如何购买MYN股票？ 您可以以9.81的当前价格购买黑岩纽约市政收益保险基金股票。订单通常设置在9.81或10.11附近，而156和-0.10%显示市场活动。立即关注MYN的实时图表更新。

如何投资MYN股票？ 投资黑岩纽约市政收益保险基金需要考虑年度范围9.20 - 10.26和当前价格9.81。许多人在以9.81或10.11下订单之前，会比较0.51%和。实时查看MYN价格图表，了解每日变化。

黑岩纽约市政收益保险基金股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，黑岩纽约市政收益保险基金的最高价格是10.26。在9.20 - 10.26内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪黑岩纽约市政收益保险基金的绩效。

黑岩纽约市政收益保险基金股票的最低价格是多少？ 黑岩纽约市政收益保险基金（MYN）的最低价格为9.20。将其与当前的9.81和9.20 - 10.26进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MYN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。