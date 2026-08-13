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MYN: 黑岩纽约市政收益保险基金

9.81 USD 0.01 (0.10%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日MYN汇率已更改-0.10%。当日，交易品种以低点9.80和高点9.83进行交易。

关注黑岩纽约市政收益保险基金动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

MYN股票今天的价格是多少？

黑岩纽约市政收益保险基金股票今天的定价为9.81。它在9.80 - 9.83范围内交易，昨天的收盘价为9.82，交易量达到156。MYN的实时价格图表显示了这些更新。

黑岩纽约市政收益保险基金股票是否支付股息？

黑岩纽约市政收益保险基金目前的价值为9.81。股息政策取决于公司，而投资者也会关注6.05%和USD。实时查看图表以跟踪MYN走势。

如何购买MYN股票？

您可以以9.81的当前价格购买黑岩纽约市政收益保险基金股票。订单通常设置在9.81或10.11附近，而156和-0.10%显示市场活动。立即关注MYN的实时图表更新。

如何投资MYN股票？

投资黑岩纽约市政收益保险基金需要考虑年度范围9.20 - 10.26和当前价格9.81。许多人在以9.81或10.11下订单之前，会比较0.51%和。实时查看MYN价格图表，了解每日变化。

黑岩纽约市政收益保险基金股票的最高价格是多少？

在过去一年中，黑岩纽约市政收益保险基金的最高价格是10.26。在9.20 - 10.26内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪黑岩纽约市政收益保险基金的绩效。

黑岩纽约市政收益保险基金股票的最低价格是多少？

黑岩纽约市政收益保险基金（MYN）的最低价格为9.20。将其与当前的9.81和9.20 - 10.26进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MYN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

MYN股票是什么时候拆分的？

黑岩纽约市政收益保险基金历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、9.82和6.05%中可见。

日范围
9.80 9.83
年范围
9.20 10.26
前一天收盘价
9.82
开盘价
9.82
卖价
9.81
买价
10.11
最低价
9.80
最高价
9.83
交易量
156
日变化
-0.10%
月变化
0.51%
6个月变化
-3.16%
年变化
6.05%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%