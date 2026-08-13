MYN: 黑岩纽约市政收益保险基金
今日MYN汇率已更改-0.10%。当日，交易品种以低点9.80和高点9.83进行交易。
关注黑岩纽约市政收益保险基金动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
MYN股票今天的价格是多少？
黑岩纽约市政收益保险基金股票今天的定价为9.81。它在9.80 - 9.83范围内交易，昨天的收盘价为9.82，交易量达到156。MYN的实时价格图表显示了这些更新。
黑岩纽约市政收益保险基金股票是否支付股息？
黑岩纽约市政收益保险基金目前的价值为9.81。股息政策取决于公司，而投资者也会关注6.05%和USD。实时查看图表以跟踪MYN走势。
如何购买MYN股票？
您可以以9.81的当前价格购买黑岩纽约市政收益保险基金股票。订单通常设置在9.81或10.11附近，而156和-0.10%显示市场活动。立即关注MYN的实时图表更新。
如何投资MYN股票？
投资黑岩纽约市政收益保险基金需要考虑年度范围9.20 - 10.26和当前价格9.81。许多人在以9.81或10.11下订单之前，会比较0.51%和。实时查看MYN价格图表，了解每日变化。
黑岩纽约市政收益保险基金股票的最高价格是多少？
在过去一年中，黑岩纽约市政收益保险基金的最高价格是10.26。在9.20 - 10.26内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪黑岩纽约市政收益保险基金的绩效。
黑岩纽约市政收益保险基金股票的最低价格是多少？
黑岩纽约市政收益保险基金（MYN）的最低价格为9.20。将其与当前的9.81和9.20 - 10.26进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MYN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
MYN股票是什么时候拆分的？
黑岩纽约市政收益保险基金历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、9.82和6.05%中可见。
- 前一天收盘价
- 9.82
- 开盘价
- 9.82
- 卖价
- 9.81
- 买价
- 10.11
- 最低价
- 9.80
- 最高价
- 9.83
- 交易量
- 156
- 日变化
- -0.10%
- 月变化
- 0.51%
- 6个月变化
- -3.16%
- 年变化
- 6.05%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%