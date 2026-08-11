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MYCF: SPDR SSGA My2026 Corporate Bond ETF
Курс MYCF за сегодня изменился на -0.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.00, а максимальная — 25.03.
Следите за динамикой SPDR SSGA My2026 Corporate Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций MYCF сегодня?
SPDR SSGA My2026 Corporate Bond ETF (MYCF) сегодня оценивается на уровне 25.01. Инструмент торгуется в пределах 25.00 - 25.03, вчерашнее закрытие составило 25.02, а торговый объем достиг 6. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MYCF в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям SPDR SSGA My2026 Corporate Bond ETF?
SPDR SSGA My2026 Corporate Bond ETF в настоящее время оценивается в 25.01. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.26% и USD. Отслеживайте движения MYCF на графике в реальном времени.
Как купить акции MYCF?
Вы можете купить акции SPDR SSGA My2026 Corporate Bond ETF (MYCF) по текущей цене 25.01. Ордера обычно размещаются около 25.01 или 25.31, тогда как 6 и 0.04% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MYCF на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции MYCF?
Инвестирование в SPDR SSGA My2026 Corporate Bond ETF предполагает учет годового диапазона 24.53 - 25.36 и текущей цены 25.01. Многие сравнивают 0.08% и 0.08% перед размещением ордеров на 25.01 или 25.31. Изучайте ежедневные изменения цены MYCF на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции SPDR SSGA My2026 Corporate Bond ETF?
Самая высокая цена SPDR SSGA My2026 Corporate Bond ETF (MYCF) за последний год составила 25.36. Акции заметно колебались в пределах 24.53 - 25.36, сравнение с 25.02 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику SPDR SSGA My2026 Corporate Bond ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции SPDR SSGA My2026 Corporate Bond ETF?
Самая низкая цена SPDR SSGA My2026 Corporate Bond ETF (MYCF) за год составила 24.53. Сравнение с текущими 25.01 и 24.53 - 25.36 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MYCF во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций MYCF?
В прошлом SPDR SSGA My2026 Corporate Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.02 и -0.26% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 25.02
- Open
- 25.00
- Bid
- 25.01
- Ask
- 25.31
- Low
- 25.00
- High
- 25.03
- Объем
- 6
- Дневное изменение
- -0.04%
- Месячное изменение
- 0.08%
- 6-месячное изменение
- 0.08%
- Годовое изменение
- -0.26%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%