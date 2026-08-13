报价部分
货币 / MYCF
回到股票

MYCF: SPDR SSGA My2026 Corporate Bond ETF

25.00 USD 0.01 (0.04%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日MYCF汇率已更改-0.04%。当日，交易品种以低点24.99和高点25.05进行交易。

关注SPDR SSGA My2026 Corporate Bond ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

MYCF股票今天的价格是多少？

SPDR SSGA My2026 Corporate Bond ETF股票今天的定价为25.00。它在24.99 - 25.05范围内交易，昨天的收盘价为25.01，交易量达到7。MYCF的实时价格图表显示了这些更新。

SPDR SSGA My2026 Corporate Bond ETF股票是否支付股息？

SPDR SSGA My2026 Corporate Bond ETF目前的价值为25.00。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.30%和USD。实时查看图表以跟踪MYCF走势。

如何购买MYCF股票？

您可以以25.00的当前价格购买SPDR SSGA My2026 Corporate Bond ETF股票。订单通常设置在25.00或25.30附近，而7和0.04%显示市场活动。立即关注MYCF的实时图表更新。

如何投资MYCF股票？

投资SPDR SSGA My2026 Corporate Bond ETF需要考虑年度范围24.53 - 25.36和当前价格25.00。许多人在以25.00或25.30下订单之前，会比较0.04%和。实时查看MYCF价格图表，了解每日变化。

SPDR SSGA My2026 Corporate Bond ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，SPDR SSGA My2026 Corporate Bond ETF的最高价格是25.36。在24.53 - 25.36内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪SPDR SSGA My2026 Corporate Bond ETF的绩效。

SPDR SSGA My2026 Corporate Bond ETF股票的最低价格是多少？

SPDR SSGA My2026 Corporate Bond ETF（MYCF）的最低价格为24.53。将其与当前的25.00和24.53 - 25.36进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MYCF在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

MYCF股票是什么时候拆分的？

SPDR SSGA My2026 Corporate Bond ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、25.01和-0.30%中可见。

日范围
24.99 25.05
年范围
24.53 25.36
前一天收盘价
25.01
开盘价
24.99
卖价
25.00
买价
25.30
最低价
24.99
最高价
25.05
交易量
7
日变化
-0.04%
月变化
0.04%
6个月变化
0.04%
年变化
-0.30%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%