Курс MVFD за сегодня изменился на 1.89%. При этом минимальная цена на торгах достигала 31.09, а максимальная — 31.29.

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