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MVFD: Northern Lights Fund Trust IV Monarch Volume Factor Dividend Tr

31.23 USD 0.00 (0.00%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日MVFD汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点31.23和高点31.34进行交易。

关注Northern Lights Fund Trust IV Monarch Volume Factor Dividend Tr动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

MVFD股票今天的价格是多少？

Northern Lights Fund Trust IV Monarch Volume Factor Dividend Tr股票今天的定价为31.23。它在31.23 - 31.34范围内交易，昨天的收盘价为31.23，交易量达到19。MVFD的实时价格图表显示了这些更新。

Northern Lights Fund Trust IV Monarch Volume Factor Dividend Tr股票是否支付股息？

Northern Lights Fund Trust IV Monarch Volume Factor Dividend Tr目前的价值为31.23。股息政策取决于公司，而投资者也会关注1.53%和USD。实时查看图表以跟踪MVFD走势。

如何购买MVFD股票？

您可以以31.23的当前价格购买Northern Lights Fund Trust IV Monarch Volume Factor Dividend Tr股票。订单通常设置在31.23或31.53附近，而19和-0.16%显示市场活动。立即关注MVFD的实时图表更新。

如何投资MVFD股票？

投资Northern Lights Fund Trust IV Monarch Volume Factor Dividend Tr需要考虑年度范围28.72 - 31.34和当前价格31.23。许多人在以31.23或31.53下订单之前，会比较1.49%和。实时查看MVFD价格图表，了解每日变化。

Northern Lights Fund Trust IV Monarch Volume Factor Dividend Tr股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Northern Lights Fund Trust IV Monarch Volume Factor Dividend Tr的最高价格是31.34。在28.72 - 31.34内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Northern Lights Fund Trust IV Monarch Volume Factor Dividend Tr的绩效。

Northern Lights Fund Trust IV Monarch Volume Factor Dividend Tr股票的最低价格是多少？

Northern Lights Fund Trust IV Monarch Volume Factor Dividend Tr（MVFD）的最低价格为28.72。将其与当前的31.23和28.72 - 31.34进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MVFD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

MVFD股票是什么时候拆分的？

Northern Lights Fund Trust IV Monarch Volume Factor Dividend Tr历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、31.23和1.53%中可见。

日范围
31.23 31.34
年范围
28.72 31.34
前一天收盘价
31.23
开盘价
31.28
卖价
31.23
买价
31.53
最低价
31.23
最高价
31.34
交易量
19
日变化
0.00%
月变化
1.49%
6个月变化
1.59%
年变化
1.53%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%