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MUNA: Northern Trust 2030 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF
Курс MUNA за сегодня изменился на 0.37%. При этом минимальная цена на торгах достигала 99.96, а максимальная — 99.96.
Следите за динамикой Northern Trust 2030 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций MUNA сегодня?
Northern Trust 2030 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF (MUNA) сегодня оценивается на уровне 99.96. Инструмент торгуется в пределах 99.96 - 99.96, вчерашнее закрытие составило 99.59, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MUNA в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Northern Trust 2030 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF?
Northern Trust 2030 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF в настоящее время оценивается в 99.96. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.66% и USD. Отслеживайте движения MUNA на графике в реальном времени.
Как купить акции MUNA?
Вы можете купить акции Northern Trust 2030 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF (MUNA) по текущей цене 99.96. Ордера обычно размещаются около 99.96 или 100.26, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MUNA на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции MUNA?
Инвестирование в Northern Trust 2030 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF предполагает учет годового диапазона 99.59 - 101.16 и текущей цены 99.96. Многие сравнивают 0.00% и -0.40% перед размещением ордеров на 99.96 или 100.26. Изучайте ежедневные изменения цены MUNA на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Northern Trust 2030 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF?
Самая высокая цена Northern Trust 2030 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF (MUNA) за последний год составила 101.16. Акции заметно колебались в пределах 99.59 - 101.16, сравнение с 99.59 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Northern Trust 2030 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Northern Trust 2030 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF?
Самая низкая цена Northern Trust 2030 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF (MUNA) за год составила 99.59. Сравнение с текущими 99.96 и 99.59 - 101.16 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MUNA во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций MUNA?
В прошлом Northern Trust 2030 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 99.59 и -0.66% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 99.59
- Open
- 99.96
- Bid
- 99.96
- Ask
- 100.26
- Low
- 99.96
- High
- 99.96
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- 0.37%
- Месячное изменение
- 0.00%
- 6-месячное изменение
- -0.40%
- Годовое изменение
- -0.66%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%