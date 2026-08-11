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MUNA: Northern Trust 2030 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF

99.96 USD 0.37 (0.37%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс MUNA за сегодня изменился на 0.37%. При этом минимальная цена на торгах достигала 99.96, а максимальная — 99.96.

Следите за динамикой Northern Trust 2030 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций MUNA сегодня?

Northern Trust 2030 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF (MUNA) сегодня оценивается на уровне 99.96. Инструмент торгуется в пределах 99.96 - 99.96, вчерашнее закрытие составило 99.59, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MUNA в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Northern Trust 2030 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF?

Northern Trust 2030 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF в настоящее время оценивается в 99.96. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.66% и USD. Отслеживайте движения MUNA на графике в реальном времени.

Как купить акции MUNA?

Вы можете купить акции Northern Trust 2030 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF (MUNA) по текущей цене 99.96. Ордера обычно размещаются около 99.96 или 100.26, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MUNA на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции MUNA?

Инвестирование в Northern Trust 2030 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF предполагает учет годового диапазона 99.59 - 101.16 и текущей цены 99.96. Многие сравнивают 0.00% и -0.40% перед размещением ордеров на 99.96 или 100.26. Изучайте ежедневные изменения цены MUNA на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Northern Trust 2030 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF?

Самая высокая цена Northern Trust 2030 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF (MUNA) за последний год составила 101.16. Акции заметно колебались в пределах 99.59 - 101.16, сравнение с 99.59 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Northern Trust 2030 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Northern Trust 2030 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF?

Самая низкая цена Northern Trust 2030 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF (MUNA) за год составила 99.59. Сравнение с текущими 99.96 и 99.59 - 101.16 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MUNA во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций MUNA?

В прошлом Northern Trust 2030 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 99.59 и -0.66% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
99.96 99.96
Годовой диапазон
99.59 101.16
Предыдущее закрытие
99.59
Open
99.96
Bid
99.96
Ask
100.26
Low
99.96
High
99.96
Объем
1
Дневное изменение
0.37%
Месячное изменение
0.00%
6-месячное изменение
-0.40%
Годовое изменение
-0.66%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%