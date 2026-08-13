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MUNA: Northern Trust 2030 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF

99.96 USD 0.37 (0.37%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日MUNA汇率已更改0.37%。当日，交易品种以低点99.96和高点99.96进行交易。

关注Northern Trust 2030 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

MUNA股票今天的价格是多少？

Northern Trust 2030 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF股票今天的定价为99.96。它在99.96 - 99.96范围内交易，昨天的收盘价为99.59，交易量达到1。MUNA的实时价格图表显示了这些更新。

Northern Trust 2030 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF股票是否支付股息？

Northern Trust 2030 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF目前的价值为99.96。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.66%和USD。实时查看图表以跟踪MUNA走势。

如何购买MUNA股票？

您可以以99.96的当前价格购买Northern Trust 2030 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF股票。订单通常设置在99.96或100.26附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注MUNA的实时图表更新。

如何投资MUNA股票？

投资Northern Trust 2030 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF需要考虑年度范围99.59 - 101.16和当前价格99.96。许多人在以99.96或100.26下订单之前，会比较0.00%和。实时查看MUNA价格图表，了解每日变化。

Northern Trust 2030 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Northern Trust 2030 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF的最高价格是101.16。在99.59 - 101.16内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Northern Trust 2030 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF的绩效。

Northern Trust 2030 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF股票的最低价格是多少？

Northern Trust 2030 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF（MUNA）的最低价格为99.59。将其与当前的99.96和99.59 - 101.16进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MUNA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

MUNA股票是什么时候拆分的？

Northern Trust 2030 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、99.59和-0.66%中可见。

日范围
99.96 99.96
年范围
99.59 101.16
前一天收盘价
99.59
开盘价
99.96
卖价
99.96
买价
100.26
最低价
99.96
最高价
99.96
交易量
1
日变化
0.37%
月变化
0.00%
6个月变化
-0.40%
年变化
-0.66%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%