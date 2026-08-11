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MTYY: GraniteShares YieldBoost MSTR ETF

18.18 USD 0.17 (0.93%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс MTYY за сегодня изменился на -0.93%. При этом минимальная цена на торгах достигала 18.18, а максимальная — 18.20.

Следите за динамикой GraniteShares YieldBoost MSTR ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций MTYY сегодня?

GraniteShares YieldBoost MSTR ETF (MTYY) сегодня оценивается на уровне 18.18. Инструмент торгуется в пределах 18.18 - 18.20, вчерашнее закрытие составило 18.35, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MTYY в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям GraniteShares YieldBoost MSTR ETF?

GraniteShares YieldBoost MSTR ETF в настоящее время оценивается в 18.18. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -27.28% и USD. Отслеживайте движения MTYY на графике в реальном времени.

Как купить акции MTYY?

Вы можете купить акции GraniteShares YieldBoost MSTR ETF (MTYY) по текущей цене 18.18. Ордера обычно размещаются около 18.18 или 18.48, тогда как 2 и -0.11% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MTYY на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции MTYY?

Инвестирование в GraniteShares YieldBoost MSTR ETF предполагает учет годового диапазона 3.90 - 25.17 и текущей цены 18.18. Многие сравнивают -0.22% и 225.22% перед размещением ордеров на 18.18 или 18.48. Изучайте ежедневные изменения цены MTYY на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции GraniteShares YieldBoost MSTR ETF?

Самая высокая цена GraniteShares YieldBoost MSTR ETF (MTYY) за последний год составила 25.17. Акции заметно колебались в пределах 3.90 - 25.17, сравнение с 18.35 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику GraniteShares YieldBoost MSTR ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции GraniteShares YieldBoost MSTR ETF?

Самая низкая цена GraniteShares YieldBoost MSTR ETF (MTYY) за год составила 3.90. Сравнение с текущими 18.18 и 3.90 - 25.17 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MTYY во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций MTYY?

В прошлом GraniteShares YieldBoost MSTR ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 18.35 и -27.28% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
18.18 18.20
Годовой диапазон
3.90 25.17
Предыдущее закрытие
18.35
Open
18.20
Bid
18.18
Ask
18.48
Low
18.18
High
18.20
Объем
2
Дневное изменение
-0.93%
Месячное изменение
-0.22%
6-месячное изменение
225.22%
Годовое изменение
-27.28%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%