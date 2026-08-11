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MTYY: GraniteShares YieldBoost MSTR ETF
Курс MTYY за сегодня изменился на -0.93%. При этом минимальная цена на торгах достигала 18.18, а максимальная — 18.20.
Следите за динамикой GraniteShares YieldBoost MSTR ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций MTYY сегодня?
GraniteShares YieldBoost MSTR ETF (MTYY) сегодня оценивается на уровне 18.18. Инструмент торгуется в пределах 18.18 - 18.20, вчерашнее закрытие составило 18.35, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MTYY в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям GraniteShares YieldBoost MSTR ETF?
GraniteShares YieldBoost MSTR ETF в настоящее время оценивается в 18.18. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -27.28% и USD. Отслеживайте движения MTYY на графике в реальном времени.
Как купить акции MTYY?
Вы можете купить акции GraniteShares YieldBoost MSTR ETF (MTYY) по текущей цене 18.18. Ордера обычно размещаются около 18.18 или 18.48, тогда как 2 и -0.11% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MTYY на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции MTYY?
Инвестирование в GraniteShares YieldBoost MSTR ETF предполагает учет годового диапазона 3.90 - 25.17 и текущей цены 18.18. Многие сравнивают -0.22% и 225.22% перед размещением ордеров на 18.18 или 18.48. Изучайте ежедневные изменения цены MTYY на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции GraniteShares YieldBoost MSTR ETF?
Самая высокая цена GraniteShares YieldBoost MSTR ETF (MTYY) за последний год составила 25.17. Акции заметно колебались в пределах 3.90 - 25.17, сравнение с 18.35 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику GraniteShares YieldBoost MSTR ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции GraniteShares YieldBoost MSTR ETF?
Самая низкая цена GraniteShares YieldBoost MSTR ETF (MTYY) за год составила 3.90. Сравнение с текущими 18.18 и 3.90 - 25.17 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MTYY во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций MTYY?
В прошлом GraniteShares YieldBoost MSTR ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 18.35 и -27.28% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 18.35
- Open
- 18.20
- Bid
- 18.18
- Ask
- 18.48
- Low
- 18.18
- High
- 18.20
- Объем
- 2
- Дневное изменение
- -0.93%
- Месячное изменение
- -0.22%
- 6-месячное изменение
- 225.22%
- Годовое изменение
- -27.28%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%