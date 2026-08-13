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MTYY: GraniteShares YieldBoost MSTR ETF

18.16 USD 0.02 (0.11%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日MTYY汇率已更改-0.11%。当日，交易品种以低点18.16和高点18.16进行交易。

关注GraniteShares YieldBoost MSTR ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

MTYY股票今天的价格是多少？

GraniteShares YieldBoost MSTR ETF股票今天的定价为18.16。它在18.16 - 18.16范围内交易，昨天的收盘价为18.18，交易量达到1。MTYY的实时价格图表显示了这些更新。

GraniteShares YieldBoost MSTR ETF股票是否支付股息？

GraniteShares YieldBoost MSTR ETF目前的价值为18.16。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-27.36%和USD。实时查看图表以跟踪MTYY走势。

如何购买MTYY股票？

您可以以18.16的当前价格购买GraniteShares YieldBoost MSTR ETF股票。订单通常设置在18.16或18.46附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注MTYY的实时图表更新。

如何投资MTYY股票？

投资GraniteShares YieldBoost MSTR ETF需要考虑年度范围3.90 - 25.17和当前价格18.16。许多人在以18.16或18.46下订单之前，会比较-0.33%和。实时查看MTYY价格图表，了解每日变化。

GraniteShares YieldBoost MSTR ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，GraniteShares YieldBoost MSTR ETF的最高价格是25.17。在3.90 - 25.17内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪GraniteShares YieldBoost MSTR ETF的绩效。

GraniteShares YieldBoost MSTR ETF股票的最低价格是多少？

GraniteShares YieldBoost MSTR ETF（MTYY）的最低价格为3.90。将其与当前的18.16和3.90 - 25.17进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MTYY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

MTYY股票是什么时候拆分的？

GraniteShares YieldBoost MSTR ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、18.18和-27.36%中可见。

日范围
18.16 18.16
年范围
3.90 25.17
前一天收盘价
18.18
开盘价
18.16
卖价
18.16
买价
18.46
最低价
18.16
最高价
18.16
交易量
1
日变化
-0.11%
月变化
-0.33%
6个月变化
224.87%
年变化
-27.36%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%