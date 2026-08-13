MTYY: GraniteShares YieldBoost MSTR ETF
今日MTYY汇率已更改-0.11%。当日，交易品种以低点18.16和高点18.16进行交易。
关注GraniteShares YieldBoost MSTR ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
MTYY股票今天的价格是多少？
GraniteShares YieldBoost MSTR ETF股票今天的定价为18.16。它在18.16 - 18.16范围内交易，昨天的收盘价为18.18，交易量达到1。MTYY的实时价格图表显示了这些更新。
GraniteShares YieldBoost MSTR ETF股票是否支付股息？
GraniteShares YieldBoost MSTR ETF目前的价值为18.16。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-27.36%和USD。实时查看图表以跟踪MTYY走势。
如何购买MTYY股票？
您可以以18.16的当前价格购买GraniteShares YieldBoost MSTR ETF股票。订单通常设置在18.16或18.46附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注MTYY的实时图表更新。
如何投资MTYY股票？
投资GraniteShares YieldBoost MSTR ETF需要考虑年度范围3.90 - 25.17和当前价格18.16。许多人在以18.16或18.46下订单之前，会比较-0.33%和。实时查看MTYY价格图表，了解每日变化。
GraniteShares YieldBoost MSTR ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，GraniteShares YieldBoost MSTR ETF的最高价格是25.17。在3.90 - 25.17内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪GraniteShares YieldBoost MSTR ETF的绩效。
GraniteShares YieldBoost MSTR ETF股票的最低价格是多少？
GraniteShares YieldBoost MSTR ETF（MTYY）的最低价格为3.90。将其与当前的18.16和3.90 - 25.17进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MTYY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
MTYY股票是什么时候拆分的？
GraniteShares YieldBoost MSTR ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、18.18和-27.36%中可见。
- 前一天收盘价
- 18.18
- 开盘价
- 18.16
- 卖价
- 18.16
- 买价
- 18.46
- 最低价
- 18.16
- 最高价
- 18.16
- 交易量
- 1
- 日变化
- -0.11%
- 月变化
- -0.33%
- 6个月变化
- 224.87%
- 年变化
- -27.36%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%