Курс MSTP за сегодня изменился на -4.21%. При этом минимальная цена на торгах достигала 12.98, а максимальная — 13.90.

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