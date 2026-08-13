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MSTP: GraniteShares 2x Long MSTR Daily ETF

12.82 USD 0.39 (2.95%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日MSTP汇率已更改-2.95%。当日，交易品种以低点12.79和高点13.61进行交易。

关注GraniteShares 2x Long MSTR Daily ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

MSTP股票今天的价格是多少？

GraniteShares 2x Long MSTR Daily ETF股票今天的定价为12.82。它在12.79 - 13.61范围内交易，昨天的收盘价为13.21，交易量达到20。MSTP的实时价格图表显示了这些更新。

GraniteShares 2x Long MSTR Daily ETF股票是否支付股息？

GraniteShares 2x Long MSTR Daily ETF目前的价值为12.82。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-20.86%和USD。实时查看图表以跟踪MSTP走势。

如何购买MSTP股票？

您可以以12.82的当前价格购买GraniteShares 2x Long MSTR Daily ETF股票。订单通常设置在12.82或13.12附近，而20和-3.25%显示市场活动。立即关注MSTP的实时图表更新。

如何投资MSTP股票？

投资GraniteShares 2x Long MSTR Daily ETF需要考虑年度范围1.15 - 65.99和当前价格12.82。许多人在以12.82或13.12下订单之前，会比较9.48%和。实时查看MSTP价格图表，了解每日变化。

GraniteShares 2x Long MSTR Daily ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，GraniteShares 2x Long MSTR Daily ETF的最高价格是65.99。在1.15 - 65.99内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪GraniteShares 2x Long MSTR Daily ETF的绩效。

GraniteShares 2x Long MSTR Daily ETF股票的最低价格是多少？

GraniteShares 2x Long MSTR Daily ETF（MSTP）的最低价格为1.15。将其与当前的12.82和1.15 - 65.99进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MSTP在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

MSTP股票是什么时候拆分的？

GraniteShares 2x Long MSTR Daily ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、13.21和-20.86%中可见。

日范围
12.79 13.61
年范围
1.15 65.99
前一天收盘价
13.21
开盘价
13.25
卖价
12.82
买价
13.12
最低价
12.79
最高价
13.61
交易量
20
日变化
-2.95%
月变化
9.48%
6个月变化
691.36%
年变化
-20.86%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%