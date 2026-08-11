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MRSK: Toews Agility Shares Managed Risk ETF

39.79 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс MRSK за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 38.27, а максимальная — 39.86.

Следите за динамикой Toews Agility Shares Managed Risk ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций MRSK сегодня?

Toews Agility Shares Managed Risk ETF (MRSK) сегодня оценивается на уровне 39.79. Инструмент торгуется в пределах 38.27 - 39.86, вчерашнее закрытие составило 39.79, а торговый объем достиг 31. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MRSK в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Toews Agility Shares Managed Risk ETF?

Toews Agility Shares Managed Risk ETF в настоящее время оценивается в 39.79. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 7.70% и USD. Отслеживайте движения MRSK на графике в реальном времени.

Как купить акции MRSK?

Вы можете купить акции Toews Agility Shares Managed Risk ETF (MRSK) по текущей цене 39.79. Ордера обычно размещаются около 39.79 или 40.09, тогда как 31 и 3.97% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MRSK на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции MRSK?

Инвестирование в Toews Agility Shares Managed Risk ETF предполагает учет годового диапазона 34.50 - 39.91 и текущей цены 39.79. Многие сравнивают 1.82% и 7.95% перед размещением ордеров на 39.79 или 40.09. Изучайте ежедневные изменения цены MRSK на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Toews Agility Shares Managed Risk ETF?

Самая высокая цена Toews Agility Shares Managed Risk ETF (MRSK) за последний год составила 39.91. Акции заметно колебались в пределах 34.50 - 39.91, сравнение с 39.79 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Toews Agility Shares Managed Risk ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Toews Agility Shares Managed Risk ETF?

Самая низкая цена Toews Agility Shares Managed Risk ETF (MRSK) за год составила 34.50. Сравнение с текущими 39.79 и 34.50 - 39.91 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MRSK во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций MRSK?

В прошлом Toews Agility Shares Managed Risk ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 39.79 и 7.70% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
38.27 39.86
Годовой диапазон
34.50 39.91
Предыдущее закрытие
39.79
Open
38.27
Bid
39.79
Ask
40.09
Low
38.27
High
39.86
Объем
31
Дневное изменение
0.00%
Месячное изменение
1.82%
6-месячное изменение
7.95%
Годовое изменение
7.70%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%