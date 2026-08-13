MRSK: Toews Agility Shares Managed Risk ETF
今日MRSK汇率已更改-0.20%。当日，交易品种以低点39.71和高点39.84进行交易。
关注Toews Agility Shares Managed Risk ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
MRSK股票今天的价格是多少？
Toews Agility Shares Managed Risk ETF股票今天的定价为39.71。它在39.71 - 39.84范围内交易，昨天的收盘价为39.79，交易量达到7。MRSK的实时价格图表显示了这些更新。
Toews Agility Shares Managed Risk ETF股票是否支付股息？
Toews Agility Shares Managed Risk ETF目前的价值为39.71。股息政策取决于公司，而投资者也会关注7.48%和USD。实时查看图表以跟踪MRSK走势。
如何购买MRSK股票？
您可以以39.71的当前价格购买Toews Agility Shares Managed Risk ETF股票。订单通常设置在39.71或40.01附近，而7和-0.33%显示市场活动。立即关注MRSK的实时图表更新。
如何投资MRSK股票？
投资Toews Agility Shares Managed Risk ETF需要考虑年度范围34.50 - 39.91和当前价格39.71。许多人在以39.71或40.01下订单之前，会比较1.61%和。实时查看MRSK价格图表，了解每日变化。
Toews Agility Shares Managed Risk ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Toews Agility Shares Managed Risk ETF的最高价格是39.91。在34.50 - 39.91内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Toews Agility Shares Managed Risk ETF的绩效。
Toews Agility Shares Managed Risk ETF股票的最低价格是多少？
Toews Agility Shares Managed Risk ETF（MRSK）的最低价格为34.50。将其与当前的39.71和34.50 - 39.91进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MRSK在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
MRSK股票是什么时候拆分的？
Toews Agility Shares Managed Risk ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、39.79和7.48%中可见。
- 前一天收盘价
- 39.79
- 开盘价
- 39.84
- 卖价
- 39.71
- 买价
- 40.01
- 最低价
- 39.71
- 最高价
- 39.84
- 交易量
- 7
- 日变化
- -0.20%
- 月变化
- 1.61%
- 6个月变化
- 7.73%
- 年变化
- 7.48%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%