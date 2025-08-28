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MQY: Blackrock MuniYield Quality Fund Inc

11.35 USD 0.02 (0.18%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс MQY за сегодня изменился на -0.18%. При этом минимальная цена на торгах достигала 11.33, а максимальная — 11.37.

Следите за динамикой Blackrock MuniYield Quality Fund Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций MQY сегодня?

Blackrock MuniYield Quality Fund Inc (MQY) сегодня оценивается на уровне 11.35. Инструмент торгуется в пределах 11.33 - 11.37, вчерашнее закрытие составило 11.37, а торговый объем достиг 237. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MQY в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Blackrock MuniYield Quality Fund Inc?

Blackrock MuniYield Quality Fund Inc в настоящее время оценивается в 11.35. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 2.81% и USD. Отслеживайте движения MQY на графике в реальном времени.

Как купить акции MQY?

Вы можете купить акции Blackrock MuniYield Quality Fund Inc (MQY) по текущей цене 11.35. Ордера обычно размещаются около 11.35 или 11.65, тогда как 237 и 0.09% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MQY на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции MQY?

Инвестирование в Blackrock MuniYield Quality Fund Inc предполагает учет годового диапазона 10.84 - 11.93 и текущей цены 11.35. Многие сравнивают 0.89% и -4.14% перед размещением ордеров на 11.35 или 11.65. Изучайте ежедневные изменения цены MQY на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Blackrock MuniYield Quality Fund Inc?

Самая высокая цена Blackrock MuniYield Quality Fund Inc (MQY) за последний год составила 11.93. Акции заметно колебались в пределах 10.84 - 11.93, сравнение с 11.37 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Blackrock MuniYield Quality Fund Inc на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Blackrock MuniYield Quality Fund Inc?

Самая низкая цена Blackrock MuniYield Quality Fund Inc (MQY) за год составила 10.84. Сравнение с текущими 11.35 и 10.84 - 11.93 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MQY во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций MQY?

В прошлом Blackrock MuniYield Quality Fund Inc проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 11.37 и 2.81% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
11.33 11.37
Годовой диапазон
10.84 11.93
Предыдущее закрытие
11.37
Open
11.34
Bid
11.35
Ask
11.65
Low
11.33
High
11.37
Объем
237
Дневное изменение
-0.18%
Месячное изменение
0.89%
6-месячное изменение
-4.14%
Годовое изменение
2.81%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%