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MQY: Blackrock MuniYield Quality Fund Inc
Курс MQY за сегодня изменился на -0.18%. При этом минимальная цена на торгах достигала 11.33, а максимальная — 11.37.
Следите за динамикой Blackrock MuniYield Quality Fund Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
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- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций MQY сегодня?
Blackrock MuniYield Quality Fund Inc (MQY) сегодня оценивается на уровне 11.35. Инструмент торгуется в пределах 11.33 - 11.37, вчерашнее закрытие составило 11.37, а торговый объем достиг 237. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MQY в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Blackrock MuniYield Quality Fund Inc?
Blackrock MuniYield Quality Fund Inc в настоящее время оценивается в 11.35. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 2.81% и USD. Отслеживайте движения MQY на графике в реальном времени.
Как купить акции MQY?
Вы можете купить акции Blackrock MuniYield Quality Fund Inc (MQY) по текущей цене 11.35. Ордера обычно размещаются около 11.35 или 11.65, тогда как 237 и 0.09% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MQY на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции MQY?
Инвестирование в Blackrock MuniYield Quality Fund Inc предполагает учет годового диапазона 10.84 - 11.93 и текущей цены 11.35. Многие сравнивают 0.89% и -4.14% перед размещением ордеров на 11.35 или 11.65. Изучайте ежедневные изменения цены MQY на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Blackrock MuniYield Quality Fund Inc?
Самая высокая цена Blackrock MuniYield Quality Fund Inc (MQY) за последний год составила 11.93. Акции заметно колебались в пределах 10.84 - 11.93, сравнение с 11.37 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Blackrock MuniYield Quality Fund Inc на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Blackrock MuniYield Quality Fund Inc?
Самая низкая цена Blackrock MuniYield Quality Fund Inc (MQY) за год составила 10.84. Сравнение с текущими 11.35 и 10.84 - 11.93 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MQY во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций MQY?
В прошлом Blackrock MuniYield Quality Fund Inc проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 11.37 и 2.81% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 11.37
- Open
- 11.34
- Bid
- 11.35
- Ask
- 11.65
- Low
- 11.33
- High
- 11.37
- Объем
- 237
- Дневное изменение
- -0.18%
- Месячное изменение
- 0.89%
- 6-месячное изменение
- -4.14%
- Годовое изменение
- 2.81%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%