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MQY: 黑岩综合产业

11.32 USD 0.03 (0.26%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日MQY汇率已更改-0.26%。当日，交易品种以低点11.30和高点11.37进行交易。

关注黑岩综合产业动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
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MQY新闻

常见问题解答

MQY股票今天的价格是多少？

黑岩综合产业股票今天的定价为11.32。它在11.30 - 11.37范围内交易，昨天的收盘价为11.35，交易量达到557。MQY的实时价格图表显示了这些更新。

黑岩综合产业股票是否支付股息？

黑岩综合产业目前的价值为11.32。股息政策取决于公司，而投资者也会关注2.54%和USD。实时查看图表以跟踪MQY走势。

如何购买MQY股票？

您可以以11.32的当前价格购买黑岩综合产业股票。订单通常设置在11.32或11.62附近，而557和-0.26%显示市场活动。立即关注MQY的实时图表更新。

如何投资MQY股票？

投资黑岩综合产业需要考虑年度范围10.84 - 11.93和当前价格11.32。许多人在以11.32或11.62下订单之前，会比较0.62%和。实时查看MQY价格图表，了解每日变化。

黑岩综合产业股票的最高价格是多少？

在过去一年中，黑岩综合产业的最高价格是11.93。在10.84 - 11.93内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪黑岩综合产业的绩效。

黑岩综合产业股票的最低价格是多少？

黑岩综合产业（MQY）的最低价格为10.84。将其与当前的11.32和10.84 - 11.93进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MQY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

MQY股票是什么时候拆分的？

黑岩综合产业历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、11.35和2.54%中可见。

日范围
11.30 11.37
年范围
10.84 11.93
前一天收盘价
11.35
开盘价
11.35
卖价
11.32
买价
11.62
最低价
11.30
最高价
11.37
交易量
557
日变化
-0.26%
月变化
0.62%
6个月变化
-4.39%
年变化
2.54%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%