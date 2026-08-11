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MMSD: IQ MacKay Municipal Short Duration ETF
Курс MMSD за сегодня изменился на -0.08%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.25, а максимальная — 25.25.
Следите за динамикой IQ MacKay Municipal Short Duration ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций MMSD сегодня?
IQ MacKay Municipal Short Duration ETF (MMSD) сегодня оценивается на уровне 25.25. Инструмент торгуется в пределах 25.25 - 25.25, вчерашнее закрытие составило 25.27, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MMSD в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям IQ MacKay Municipal Short Duration ETF?
IQ MacKay Municipal Short Duration ETF в настоящее время оценивается в 25.25. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.48% и USD. Отслеживайте движения MMSD на графике в реальном времени.
Как купить акции MMSD?
Вы можете купить акции IQ MacKay Municipal Short Duration ETF (MMSD) по текущей цене 25.25. Ордера обычно размещаются около 25.25 или 25.55, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MMSD на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции MMSD?
Инвестирование в IQ MacKay Municipal Short Duration ETF предполагает учет годового диапазона 25.12 - 25.66 и текущей цены 25.25. Многие сравнивают 0.24% и -1.19% перед размещением ордеров на 25.25 или 25.55. Изучайте ежедневные изменения цены MMSD на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции IQ MacKay Municipal Short Duration ETF?
Самая высокая цена IQ MacKay Municipal Short Duration ETF (MMSD) за последний год составила 25.66. Акции заметно колебались в пределах 25.12 - 25.66, сравнение с 25.27 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику IQ MacKay Municipal Short Duration ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции IQ MacKay Municipal Short Duration ETF?
Самая низкая цена IQ MacKay Municipal Short Duration ETF (MMSD) за год составила 25.12. Сравнение с текущими 25.25 и 25.12 - 25.66 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MMSD во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций MMSD?
В прошлом IQ MacKay Municipal Short Duration ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.27 и -1.48% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 25.27
- Open
- 25.25
- Bid
- 25.25
- Ask
- 25.55
- Low
- 25.25
- High
- 25.25
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- -0.08%
- Месячное изменение
- 0.24%
- 6-месячное изменение
- -1.19%
- Годовое изменение
- -1.48%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%