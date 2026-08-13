MMSD: IQ MacKay Municipal Short Duration ETF
今日MMSD汇率已更改0.04%。当日，交易品种以低点25.26和高点25.26进行交易。
关注IQ MacKay Municipal Short Duration ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
MMSD股票今天的价格是多少？
IQ MacKay Municipal Short Duration ETF股票今天的定价为25.26。它在25.26 - 25.26范围内交易，昨天的收盘价为25.25，交易量达到1。MMSD的实时价格图表显示了这些更新。
IQ MacKay Municipal Short Duration ETF股票是否支付股息？
IQ MacKay Municipal Short Duration ETF目前的价值为25.26。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.44%和USD。实时查看图表以跟踪MMSD走势。
如何购买MMSD股票？
您可以以25.26的当前价格购买IQ MacKay Municipal Short Duration ETF股票。订单通常设置在25.26或25.56附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注MMSD的实时图表更新。
如何投资MMSD股票？
投资IQ MacKay Municipal Short Duration ETF需要考虑年度范围25.12 - 25.66和当前价格25.26。许多人在以25.26或25.56下订单之前，会比较0.28%和。实时查看MMSD价格图表，了解每日变化。
IQ MacKay Municipal Short Duration ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，IQ MacKay Municipal Short Duration ETF的最高价格是25.66。在25.12 - 25.66内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪IQ MacKay Municipal Short Duration ETF的绩效。
IQ MacKay Municipal Short Duration ETF股票的最低价格是多少？
IQ MacKay Municipal Short Duration ETF（MMSD）的最低价格为25.12。将其与当前的25.26和25.12 - 25.66进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MMSD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
MMSD股票是什么时候拆分的？
IQ MacKay Municipal Short Duration ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、25.25和-1.44%中可见。
- 前一天收盘价
- 25.25
- 开盘价
- 25.26
- 卖价
- 25.26
- 买价
- 25.56
- 最低价
- 25.26
- 最高价
- 25.26
- 交易量
- 1
- 日变化
- 0.04%
- 月变化
- 0.28%
- 6个月变化
- -1.15%
- 年变化
- -1.44%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%