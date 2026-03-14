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MMIT: IQ MacKay Municipal Intermediate ETF
Курс MMIT за сегодня изменился на -0.08%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.02, а максимальная — 24.06.
Следите за динамикой IQ MacKay Municipal Intermediate ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций MMIT сегодня?
IQ MacKay Municipal Intermediate ETF (MMIT) сегодня оценивается на уровне 24.04. Инструмент торгуется в пределах 24.02 - 24.06, вчерашнее закрытие составило 24.06, а торговый объем достиг 266. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MMIT в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям IQ MacKay Municipal Intermediate ETF?
IQ MacKay Municipal Intermediate ETF в настоящее время оценивается в 24.04. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -2.67% и USD. Отслеживайте движения MMIT на графике в реальном времени.
Как купить акции MMIT?
Вы можете купить акции IQ MacKay Municipal Intermediate ETF (MMIT) по текущей цене 24.04. Ордера обычно размещаются около 24.04 или 24.34, тогда как 266 и -0.08% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MMIT на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции MMIT?
Инвестирование в IQ MacKay Municipal Intermediate ETF предполагает учет годового диапазона 23.88 - 24.77 и текущей цены 24.04. Многие сравнивают 0.46% и -2.63% перед размещением ордеров на 24.04 или 24.34. Изучайте ежедневные изменения цены MMIT на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции IQ MacKay Municipal Intermediate ETF?
Самая высокая цена IQ MacKay Municipal Intermediate ETF (MMIT) за последний год составила 24.77. Акции заметно колебались в пределах 23.88 - 24.77, сравнение с 24.06 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику IQ MacKay Municipal Intermediate ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции IQ MacKay Municipal Intermediate ETF?
Самая низкая цена IQ MacKay Municipal Intermediate ETF (MMIT) за год составила 23.88. Сравнение с текущими 24.04 и 23.88 - 24.77 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MMIT во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций MMIT?
В прошлом IQ MacKay Municipal Intermediate ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 24.06 и -2.67% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 24.06
- Open
- 24.06
- Bid
- 24.04
- Ask
- 24.34
- Low
- 24.02
- High
- 24.06
- Объем
- 266
- Дневное изменение
- -0.08%
- Месячное изменение
- 0.46%
- 6-месячное изменение
- -2.63%
- Годовое изменение
- -2.67%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%