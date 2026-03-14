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MMIT: IQ MacKay Municipal Intermediate ETF

24.04 USD 0.02 (0.08%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс MMIT за сегодня изменился на -0.08%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.02, а максимальная — 24.06.

Следите за динамикой IQ MacKay Municipal Intermediate ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций MMIT сегодня?

IQ MacKay Municipal Intermediate ETF (MMIT) сегодня оценивается на уровне 24.04. Инструмент торгуется в пределах 24.02 - 24.06, вчерашнее закрытие составило 24.06, а торговый объем достиг 266. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MMIT в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям IQ MacKay Municipal Intermediate ETF?

IQ MacKay Municipal Intermediate ETF в настоящее время оценивается в 24.04. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -2.67% и USD. Отслеживайте движения MMIT на графике в реальном времени.

Как купить акции MMIT?

Вы можете купить акции IQ MacKay Municipal Intermediate ETF (MMIT) по текущей цене 24.04. Ордера обычно размещаются около 24.04 или 24.34, тогда как 266 и -0.08% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MMIT на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции MMIT?

Инвестирование в IQ MacKay Municipal Intermediate ETF предполагает учет годового диапазона 23.88 - 24.77 и текущей цены 24.04. Многие сравнивают 0.46% и -2.63% перед размещением ордеров на 24.04 или 24.34. Изучайте ежедневные изменения цены MMIT на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции IQ MacKay Municipal Intermediate ETF?

Самая высокая цена IQ MacKay Municipal Intermediate ETF (MMIT) за последний год составила 24.77. Акции заметно колебались в пределах 23.88 - 24.77, сравнение с 24.06 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику IQ MacKay Municipal Intermediate ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции IQ MacKay Municipal Intermediate ETF?

Самая низкая цена IQ MacKay Municipal Intermediate ETF (MMIT) за год составила 23.88. Сравнение с текущими 24.04 и 23.88 - 24.77 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MMIT во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций MMIT?

В прошлом IQ MacKay Municipal Intermediate ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 24.06 и -2.67% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
24.02 24.06
Годовой диапазон
23.88 24.77
Предыдущее закрытие
24.06
Open
24.06
Bid
24.04
Ask
24.34
Low
24.02
High
24.06
Объем
266
Дневное изменение
-0.08%
Месячное изменение
0.46%
6-месячное изменение
-2.63%
Годовое изменение
-2.67%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%