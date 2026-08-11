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MMID: MFS Active Mid Cap ETF

27.58 USD 0.26 (0.95%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс MMID за сегодня изменился на 0.95%. При этом минимальная цена на торгах достигала 27.47, а максимальная — 27.58.

Следите за динамикой MFS Active Mid Cap ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций MMID сегодня?

MFS Active Mid Cap ETF (MMID) сегодня оценивается на уровне 27.58. Инструмент торгуется в пределах 27.47 - 27.58, вчерашнее закрытие составило 27.32, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MMID в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям MFS Active Mid Cap ETF?

MFS Active Mid Cap ETF в настоящее время оценивается в 27.58. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 10.14% и USD. Отслеживайте движения MMID на графике в реальном времени.

Как купить акции MMID?

Вы можете купить акции MFS Active Mid Cap ETF (MMID) по текущей цене 27.58. Ордера обычно размещаются около 27.58 или 27.88, тогда как 2 и 0.40% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MMID на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции MMID?

Инвестирование в MFS Active Mid Cap ETF предполагает учет годового диапазона 24.07 - 27.58 и текущей цены 27.58. Многие сравнивают 0.95% и 5.25% перед размещением ордеров на 27.58 или 27.88. Изучайте ежедневные изменения цены MMID на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции MFS Active Mid Cap ETF?

Самая высокая цена MFS Active Mid Cap ETF (MMID) за последний год составила 27.58. Акции заметно колебались в пределах 24.07 - 27.58, сравнение с 27.32 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику MFS Active Mid Cap ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции MFS Active Mid Cap ETF?

Самая низкая цена MFS Active Mid Cap ETF (MMID) за год составила 24.07. Сравнение с текущими 27.58 и 24.07 - 27.58 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MMID во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций MMID?

В прошлом MFS Active Mid Cap ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 27.32 и 10.14% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
27.47 27.58
Годовой диапазон
24.07 27.58
Предыдущее закрытие
27.32
Open
27.47
Bid
27.58
Ask
27.88
Low
27.47
High
27.58
Объем
2
Дневное изменение
0.95%
Месячное изменение
0.95%
6-месячное изменение
5.25%
Годовое изменение
10.14%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%