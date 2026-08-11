- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
MMID: MFS Active Mid Cap ETF
Курс MMID за сегодня изменился на 0.95%. При этом минимальная цена на торгах достигала 27.47, а максимальная — 27.58.
Следите за динамикой MFS Active Mid Cap ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций MMID сегодня?
MFS Active Mid Cap ETF (MMID) сегодня оценивается на уровне 27.58. Инструмент торгуется в пределах 27.47 - 27.58, вчерашнее закрытие составило 27.32, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MMID в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям MFS Active Mid Cap ETF?
MFS Active Mid Cap ETF в настоящее время оценивается в 27.58. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 10.14% и USD. Отслеживайте движения MMID на графике в реальном времени.
Как купить акции MMID?
Вы можете купить акции MFS Active Mid Cap ETF (MMID) по текущей цене 27.58. Ордера обычно размещаются около 27.58 или 27.88, тогда как 2 и 0.40% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MMID на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции MMID?
Инвестирование в MFS Active Mid Cap ETF предполагает учет годового диапазона 24.07 - 27.58 и текущей цены 27.58. Многие сравнивают 0.95% и 5.25% перед размещением ордеров на 27.58 или 27.88. Изучайте ежедневные изменения цены MMID на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции MFS Active Mid Cap ETF?
Самая высокая цена MFS Active Mid Cap ETF (MMID) за последний год составила 27.58. Акции заметно колебались в пределах 24.07 - 27.58, сравнение с 27.32 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику MFS Active Mid Cap ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции MFS Active Mid Cap ETF?
Самая низкая цена MFS Active Mid Cap ETF (MMID) за год составила 24.07. Сравнение с текущими 27.58 и 24.07 - 27.58 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MMID во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций MMID?
В прошлом MFS Active Mid Cap ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 27.32 и 10.14% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 27.32
- Open
- 27.47
- Bid
- 27.58
- Ask
- 27.88
- Low
- 27.47
- High
- 27.58
- Объем
- 2
- Дневное изменение
- 0.95%
- Месячное изменение
- 0.95%
- 6-месячное изменение
- 5.25%
- Годовое изменение
- 10.14%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%