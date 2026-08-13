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MMID: MFS Active Mid Cap ETF

27.58 USD 0.26 (0.95%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日MMID汇率已更改0.95%。当日，交易品种以低点27.47和高点27.58进行交易。

关注MFS Active Mid Cap ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • MN

常见问题解答

MMID股票今天的价格是多少？

MFS Active Mid Cap ETF股票今天的定价为27.58。它在27.47 - 27.58范围内交易，昨天的收盘价为27.32，交易量达到2。MMID的实时价格图表显示了这些更新。

MFS Active Mid Cap ETF股票是否支付股息？

MFS Active Mid Cap ETF目前的价值为27.58。股息政策取决于公司，而投资者也会关注10.14%和USD。实时查看图表以跟踪MMID走势。

如何购买MMID股票？

您可以以27.58的当前价格购买MFS Active Mid Cap ETF股票。订单通常设置在27.58或27.88附近，而2和0.40%显示市场活动。立即关注MMID的实时图表更新。

如何投资MMID股票？

投资MFS Active Mid Cap ETF需要考虑年度范围24.07 - 27.58和当前价格27.58。许多人在以27.58或27.88下订单之前，会比较0.95%和。实时查看MMID价格图表，了解每日变化。

MFS Active Mid Cap ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，MFS Active Mid Cap ETF的最高价格是27.58。在24.07 - 27.58内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪MFS Active Mid Cap ETF的绩效。

MFS Active Mid Cap ETF股票的最低价格是多少？

MFS Active Mid Cap ETF（MMID）的最低价格为24.07。将其与当前的27.58和24.07 - 27.58进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MMID在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

MMID股票是什么时候拆分的？

MFS Active Mid Cap ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、27.32和10.14%中可见。

日范围
27.47 27.58
年范围
24.07 27.58
前一天收盘价
27.32
开盘价
27.47
卖价
27.58
买价
27.88
最低价
27.47
最高价
27.58
交易量
2
日变化
0.95%
月变化
0.95%
6个月变化
5.25%
年变化
10.14%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%