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MMD: MainStay MacKay DefinedTerm Municipal Opportunities Fund
Курс MMD за сегодня изменился на -0.20%. При этом минимальная цена на торгах достигала 14.97, а максимальная — 15.04.
Следите за динамикой MainStay MacKay DefinedTerm Municipal Opportunities Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций MMD сегодня?
MainStay MacKay DefinedTerm Municipal Opportunities Fund (MMD) сегодня оценивается на уровне 15.00. Инструмент торгуется в пределах 14.97 - 15.04, вчерашнее закрытие составило 15.03, а торговый объем достиг 46. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MMD в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям MainStay MacKay DefinedTerm Municipal Opportunities Fund?
MainStay MacKay DefinedTerm Municipal Opportunities Fund в настоящее время оценивается в 15.00. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -3.32% и USD. Отслеживайте движения MMD на графике в реальном времени.
Как купить акции MMD?
Вы можете купить акции MainStay MacKay DefinedTerm Municipal Opportunities Fund (MMD) по текущей цене 15.00. Ордера обычно размещаются около 15.00 или 15.30, тогда как 46 и -0.13% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MMD на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции MMD?
Инвестирование в MainStay MacKay DefinedTerm Municipal Opportunities Fund предполагает учет годового диапазона 14.45 - 15.81 и текущей цены 15.00. Многие сравнивают 0.54% и -4.43% перед размещением ордеров на 15.00 или 15.30. Изучайте ежедневные изменения цены MMD на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции MainStay MacKay DefinedTerm Municipal Opportunities Fund?
Самая высокая цена MainStay MacKay DefinedTerm Municipal Opportunities Fund (MMD) за последний год составила 15.81. Акции заметно колебались в пределах 14.45 - 15.81, сравнение с 15.03 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику MainStay MacKay DefinedTerm Municipal Opportunities Fund на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции MainStay MacKay DefinedTerm Municipal Opportunities Fund?
Самая низкая цена MainStay MacKay DefinedTerm Municipal Opportunities Fund (MMD) за год составила 14.45. Сравнение с текущими 15.00 и 14.45 - 15.81 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MMD во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций MMD?
В прошлом MainStay MacKay DefinedTerm Municipal Opportunities Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 15.03 и -3.32% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 15.03
- Open
- 15.02
- Bid
- 15.00
- Ask
- 15.30
- Low
- 14.97
- High
- 15.04
- Объем
- 46
- Дневное изменение
- -0.20%
- Месячное изменение
- 0.54%
- 6-месячное изменение
- -4.43%
- Годовое изменение
- -3.32%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%