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MMD: MainStay MacKay DefinedTerm Municipal Opportunities Fund

14.98 USD 0.02 (0.13%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日MMD汇率已更改-0.13%。当日，交易品种以低点14.95和高点15.04进行交易。

关注MainStay MacKay DefinedTerm Municipal Opportunities Fund动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

MMD新闻

常见问题解答

MMD股票今天的价格是多少？

MainStay MacKay DefinedTerm Municipal Opportunities Fund股票今天的定价为14.98。它在14.95 - 15.04范围内交易，昨天的收盘价为15.00，交易量达到58。MMD的实时价格图表显示了这些更新。

MainStay MacKay DefinedTerm Municipal Opportunities Fund股票是否支付股息？

MainStay MacKay DefinedTerm Municipal Opportunities Fund目前的价值为14.98。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-3.45%和USD。实时查看图表以跟踪MMD走势。

如何购买MMD股票？

您可以以14.98的当前价格购买MainStay MacKay DefinedTerm Municipal Opportunities Fund股票。订单通常设置在14.98或15.28附近，而58和-0.27%显示市场活动。立即关注MMD的实时图表更新。

如何投资MMD股票？

投资MainStay MacKay DefinedTerm Municipal Opportunities Fund需要考虑年度范围14.45 - 15.81和当前价格14.98。许多人在以14.98或15.28下订单之前，会比较0.40%和。实时查看MMD价格图表，了解每日变化。

MainStay MacKay DefinedTerm Municipal Opportunities Fund股票的最高价格是多少？

在过去一年中，MainStay MacKay DefinedTerm Municipal Opportunities Fund的最高价格是15.81。在14.45 - 15.81内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪MainStay MacKay DefinedTerm Municipal Opportunities Fund的绩效。

MainStay MacKay DefinedTerm Municipal Opportunities Fund股票的最低价格是多少？

MainStay MacKay DefinedTerm Municipal Opportunities Fund（MMD）的最低价格为14.45。将其与当前的14.98和14.45 - 15.81进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MMD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

MMD股票是什么时候拆分的？

MainStay MacKay DefinedTerm Municipal Opportunities Fund历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、15.00和-3.45%中可见。

日范围
14.95 15.04
年范围
14.45 15.81
前一天收盘价
15.00
开盘价
15.02
卖价
14.98
买价
15.28
最低价
14.95
最高价
15.04
交易量
58
日变化
-0.13%
月变化
0.40%
6个月变化
-4.56%
年变化
-3.45%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%