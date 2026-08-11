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MLPI: NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF

53.69 USD 0.69 (1.30%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс MLPI за сегодня изменился на 1.30%. При этом минимальная цена на торгах достигала 53.20, а максимальная — 53.87.

Следите за динамикой NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций MLPI сегодня?

NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF (MLPI) сегодня оценивается на уровне 53.69. Инструмент торгуется в пределах 53.20 - 53.87, вчерашнее закрытие составило 53.00, а торговый объем достиг 617. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MLPI в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF?

NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF в настоящее время оценивается в 53.69. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 7.53% и USD. Отслеживайте движения MLPI на графике в реальном времени.

Как купить акции MLPI?

Вы можете купить акции NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF (MLPI) по текущей цене 53.69. Ордера обычно размещаются около 53.69 или 53.99, тогда как 617 и 0.77% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MLPI на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции MLPI?

Инвестирование в NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF предполагает учет годового диапазона 49.15 - 58.47 и текущей цены 53.69. Многие сравнивают -0.79% и -4.83% перед размещением ордеров на 53.69 или 53.99. Изучайте ежедневные изменения цены MLPI на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF?

Самая высокая цена NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF (MLPI) за последний год составила 58.47. Акции заметно колебались в пределах 49.15 - 58.47, сравнение с 53.00 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF?

Самая низкая цена NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF (MLPI) за год составила 49.15. Сравнение с текущими 53.69 и 49.15 - 58.47 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MLPI во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций MLPI?

В прошлом NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 53.00 и 7.53% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
53.20 53.87
Годовой диапазон
49.15 58.47
Предыдущее закрытие
53.00
Open
53.28
Bid
53.69
Ask
53.99
Low
53.20
High
53.87
Объем
617
Дневное изменение
1.30%
Месячное изменение
-0.79%
6-месячное изменение
-4.83%
Годовое изменение
7.53%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%