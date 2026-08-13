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MLPI: NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF

54.00 USD 0.31 (0.58%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日MLPI汇率已更改0.58%。当日，交易品种以低点53.84和高点54.28进行交易。

关注NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

MLPI股票今天的价格是多少？

NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF股票今天的定价为54.00。它在53.84 - 54.28范围内交易，昨天的收盘价为53.69，交易量达到527。MLPI的实时价格图表显示了这些更新。

NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF股票是否支付股息？

NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF目前的价值为54.00。股息政策取决于公司，而投资者也会关注8.15%和USD。实时查看图表以跟踪MLPI走势。

如何购买MLPI股票？

您可以以54.00的当前价格购买NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF股票。订单通常设置在54.00或54.30附近，而527和0.28%显示市场活动。立即关注MLPI的实时图表更新。

如何投资MLPI股票？

投资NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF需要考虑年度范围49.15 - 58.47和当前价格54.00。许多人在以54.00或54.30下订单之前，会比较-0.22%和。实时查看MLPI价格图表，了解每日变化。

NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF的最高价格是58.47。在49.15 - 58.47内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF的绩效。

NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF股票的最低价格是多少？

NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF（MLPI）的最低价格为49.15。将其与当前的54.00和49.15 - 58.47进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MLPI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

MLPI股票是什么时候拆分的？

NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、53.69和8.15%中可见。

日范围
53.84 54.28
年范围
49.15 58.47
前一天收盘价
53.69
开盘价
53.85
卖价
54.00
买价
54.30
最低价
53.84
最高价
54.28
交易量
527
日变化
0.58%
月变化
-0.22%
6个月变化
-4.28%
年变化
8.15%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%