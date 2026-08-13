MLPI股票今天的价格是多少？ NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF股票今天的定价为54.00。它在53.84 - 54.28范围内交易，昨天的收盘价为53.69，交易量达到527。MLPI的实时价格图表显示了这些更新。

NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF股票是否支付股息？ NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF目前的价值为54.00。股息政策取决于公司，而投资者也会关注8.15%和USD。实时查看图表以跟踪MLPI走势。

如何购买MLPI股票？ 您可以以54.00的当前价格购买NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF股票。订单通常设置在54.00或54.30附近，而527和0.28%显示市场活动。立即关注MLPI的实时图表更新。

如何投资MLPI股票？ 投资NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF需要考虑年度范围49.15 - 58.47和当前价格54.00。许多人在以54.00或54.30下订单之前，会比较-0.22%和。实时查看MLPI价格图表，了解每日变化。

NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF的最高价格是58.47。在49.15 - 58.47内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF的绩效。

NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF股票的最低价格是多少？ NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF（MLPI）的最低价格为49.15。将其与当前的54.00和49.15 - 58.47进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MLPI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。