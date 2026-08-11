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MLPD: Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF
Курс MLPD за сегодня изменился на 1.07%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.41, а максимальная — 24.76.
Следите за динамикой Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций MLPD сегодня?
Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF (MLPD) сегодня оценивается на уровне 24.63. Инструмент торгуется в пределах 24.41 - 24.76, вчерашнее закрытие составило 24.37, а торговый объем достиг 6. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MLPD в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF?
Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF в настоящее время оценивается в 24.63. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -3.71% и USD. Отслеживайте движения MLPD на графике в реальном времени.
Как купить акции MLPD?
Вы можете купить акции Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF (MLPD) по текущей цене 24.63. Ордера обычно размещаются около 24.63 или 24.93, тогда как 6 и 0.90% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MLPD на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции MLPD?
Инвестирование в Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF предполагает учет годового диапазона 24.25 - 25.93 и текущей цены 24.63. Многие сравнивают 0.20% и -4.09% перед размещением ордеров на 24.63 или 24.93. Изучайте ежедневные изменения цены MLPD на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF?
Самая высокая цена Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF (MLPD) за последний год составила 25.93. Акции заметно колебались в пределах 24.25 - 25.93, сравнение с 24.37 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF?
Самая низкая цена Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF (MLPD) за год составила 24.25. Сравнение с текущими 24.63 и 24.25 - 25.93 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MLPD во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций MLPD?
В прошлом Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 24.37 и -3.71% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 24.37
- Open
- 24.41
- Bid
- 24.63
- Ask
- 24.93
- Low
- 24.41
- High
- 24.76
- Объем
- 6
- Дневное изменение
- 1.07%
- Месячное изменение
- 0.20%
- 6-месячное изменение
- -4.09%
- Годовое изменение
- -3.71%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%