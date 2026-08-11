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MLPD: Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF

24.63 USD 0.26 (1.07%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс MLPD за сегодня изменился на 1.07%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.41, а максимальная — 24.76.

Следите за динамикой Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций MLPD сегодня?

Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF (MLPD) сегодня оценивается на уровне 24.63. Инструмент торгуется в пределах 24.41 - 24.76, вчерашнее закрытие составило 24.37, а торговый объем достиг 6. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MLPD в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF?

Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF в настоящее время оценивается в 24.63. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -3.71% и USD. Отслеживайте движения MLPD на графике в реальном времени.

Как купить акции MLPD?

Вы можете купить акции Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF (MLPD) по текущей цене 24.63. Ордера обычно размещаются около 24.63 или 24.93, тогда как 6 и 0.90% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MLPD на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции MLPD?

Инвестирование в Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF предполагает учет годового диапазона 24.25 - 25.93 и текущей цены 24.63. Многие сравнивают 0.20% и -4.09% перед размещением ордеров на 24.63 или 24.93. Изучайте ежедневные изменения цены MLPD на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF?

Самая высокая цена Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF (MLPD) за последний год составила 25.93. Акции заметно колебались в пределах 24.25 - 25.93, сравнение с 24.37 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF?

Самая низкая цена Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF (MLPD) за год составила 24.25. Сравнение с текущими 24.63 и 24.25 - 25.93 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MLPD во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций MLPD?

В прошлом Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 24.37 и -3.71% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
24.41 24.76
Годовой диапазон
24.25 25.93
Предыдущее закрытие
24.37
Open
24.41
Bid
24.63
Ask
24.93
Low
24.41
High
24.76
Объем
6
Дневное изменение
1.07%
Месячное изменение
0.20%
6-месячное изменение
-4.09%
Годовое изменение
-3.71%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%